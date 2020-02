Am Sonntag strömten die Fans in die Mattersburger Sporthalle, waren also bereit für den rot-goldenen Viertelfinal-Schlager zwischen den Mattersburgern und Eisenstadt. Am Parkett selbst waren aber nur die Rocks bereit, die mit einem deutlichen 87:67-Sieg auf 1:0 in der Best-of-three-Serie stellten.

Veränderung trotz des Kantersiegs

„Wir waren ready“, freute sich BKM-Häuptling Corey Hallett, dass seine Rocks rechtzeitig zum Play-off-Start performten, doch der Forward mahnte auch zur Vorsicht: „Es steht nur 1:0, es ist egal, ob du das Spiel mit 20 Punkten oder mit einem gewinnst.“ Das beherrschende Thema in der Rocks-Kabine war deshalb nicht die beeindruckende Leistung, sondern wie man es schafft die Serie bereits am Samstag in Eisenstadt (18 Uhr) zu entscheiden. „Wir werden taktisch ein paar Dinge ändern“, spricht Hallett die Zonen-Verteidigung an und legt nach: „Es ist wichtig, dass man im Play-off immer ein paar Joker noch in der Hinterhand hat.“ Einer dieser Joker könnte Tobias Winkler sein, der für Samstag wieder in den Rocks-Kader zurückkehren könnte.