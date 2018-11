Schlechter Start in Halbzeit eins und schlechter Start in Halbzeit zwei – schon war das Schicksal der Mattersburg Rocks in Dornbirn besiegelt. Das erste Mal seit acht Spielen müssen die Burgenländer die sechseinhalbstündige Heimreise aus dem Ländle ohne Punkte antreten.

Weil am Sonntag dann auch Jennersdorf patzte, bleiben die Mattersburger an der Tabellenspitze. Dennoch war die Niederlage ein Schuss vor den Bug. Am Sonntag (17 Uhr) kommt Jennersdorf-Bezwinger Basket Flames nach Mattersburg. „Wenn du vorne mitspielen möchtest, musst du die Flames daheim einfach schlagen“, hält BKM-Obmann Corey Hallett fest. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Marko Soldo: „Die Partie ist richtungsweisend.“ Für den 23-Jährigen ist die Begegnung eine ganz besondere, nicht nur weil er selbst einst das Flames-Trikot überstreifte. Bruder Denis Soldo ist seit dieser Saison bei den Wienern.

Wir haben jetzt keine Wette laufen, aber beim gemeinsamen Mittagessen schenken wir uns schon gegenseitig ein bisserl ein. Das ist vor den Duellen schon zum Ritual geworden“, ist es nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Brüder. Generell besteht zwischen den beiden Vereinen ein reger Spieleraustausch: Jan Nicoli, Philipp Germ oder Max Hübner haben Vergangenheit bei den Wienern. Auf der anderen Seite stehen mit Dragisa Najdanovic und Fuad Memcic Ex-Rocks-Spieler. Woran liegt‘s? „Es gibt keinen wirklichen Grund: Die Bundeshauptstadt hat eine Anziehungskraft für junge Spieler, kann anscheinend aber nicht alle aufnehmen – da weichen wir aus“, grinst Soldo.

Obwohl es für viele ein besonderes Duell ist, steht ein Mann besonders im Fokus – Fabricio Vay war vor drei Jahren noch Bundesliga-MVP, dribbelt seit dieser Spielzeit für die Flames.