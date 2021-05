„In dem einen Jahr habe ich so viel wie sonst vielleicht in fünf oder zehn Jahren gelernt“, blickt Basketball-Coach Markus Pinezich auf eine lehrreiche Saison mit den Traiskirchen Lions zurück, die aber rein sportliche betrachtet höchst durchwachsen war. Die Niederösterreicher, die seit 1983 in der Superliga spielen, entgingen dem Abstieg erst in allerletzter Sekunde. In der Relegation setzten sich die Niederösterreicher gegen Zweitligist Fürstenfeld mit 148:146 durch.

Zuvor gab es in 24 Meisterschaftsspielen nur drei Siege. Im Play-Down verloren die Löwen wegen vier Corona-Fällen und der knappen Zeit bis zum Saisonende am grünen Tisch. „Die letzten Wochen waren der Wahnsinn“, gibt auch Pinezich zu und schildert weiter: „Wir haben drei Wochen nicht trainiert, sind dann beim ersten Training mit sechs Leuten da gestanden, haben nicht gewusst, wann die Corona-Erkrankten wieder zurückkommen.“

Extremsituationen gab es dann auch am Parkett gegen Fürstenfeld. Nach dem 71:76 im Hinspiel lag Traiskirchen im Rückspiel im dritten Viertel bereits mit acht Zählern im Rückstand. Da fehlten zwischenzeitlich also 14 Punkte auf den Klassenerhalt. „Ich habe mich schon bei dem Gedanken erwischt“, gibt Pinezich zu, dass der Abstieg schon durch den Kopf spuckte: „Aber der Fokus war auch gleich wieder da“, leitete der Coach mit einer Auszeit die Trendwende ein.

Eine richtige Entscheidung traf Pinezich dann auch in der absoluten Schlussphase. Beim Stand von 77:70 vergaben die Löwen den Matchball, ein Korb von Fürstenfeld und der Abstieg wäre besiegelt gewesen. „Mein erster Gedanke war, dass wir foulen, sie an die Linie schicken und es dann mit unserer Offense ausmachen, ich habe mich aber binnen einer Sekunde umentschieden, noch bevor ich etwas reingeschrien habe. Wir wollten nur Drives zulassen, keine Würfe.“ Eine Taktik, die zum Erfolg führte, weil Georg Wolf einen schwierigen Dreier nicht traf, auch der Rebound keinen Abnehmer fand.

Danach brachen alle Dämme? Nicht wirklich, die Akkus waren nach dem Nervenkrimi ziemlich aufgebracht. „Ich persönlich wäre auch nicht herumgesprungen, wenn wir Meister geworden wären, auch da wäre ich völlig fertig gewesen“, glaubt Headcoach Markus Pinezich.

Analytisch, wie der 32-Jährige nun einmal ist, reflektierte er zu Wochenbeginn schon wieder. In welchen Bereichen er sich als Trainer während der letzten Monate weiterentwickelte? „In so vielen, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich in schwierigen Situationen einen klaren Kopf bewahren kann. Ich musste basketballerisch ganz tief in die Trickkiste greifen und auch zwischenmenschlich habe ich viel dazu gelernt.“ So standen am gestrigen Mittwoch Feedback-Gespräch mit den Spielern an. Dabei war Pinezich auch wichtig, in welchen Bereichen er oder der Verein besser agieren hätten können. Ob er selbst bei den Lions bleibt, ist ungewiss, genauso wie bei fast allen Spielern im Lions-Kader.