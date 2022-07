Jan Nicoli nimmt nach zehn Jahren Abschied von den Rocks

Werbung

Ur-Rocker. Leistungsträger. Zweifacher Meister. Jan Nicoli prägte die letzte Dekade bei den Mattersburg Rocks entscheidend mit. Es ist eine Ära, die nun zu Ende geht. Denn der Guard wird kommende Saison nicht mehr an der Wulkalände dribbeln. Der gebürtige Südtiroler musste diesen Schritt aus beruflichen und familiären Gründen setzen.

„Das Saison-Aus war für uns alle nicht einfach, wir haben danach ein wenig länger als in den Vorjahren benötigt, um in die Gänge zu kommen."

Große Überraschung war seine Entscheidung keine mehr, immerhin musste der 31-Jährige bereits in der abgelaufenen Saison viele Trainings und auch ein paar Spiele auslassen. Neben dem schmerzhaften Abgang können die Raiffeisen Rocks aber auch schon die ersten Verlängerungen für die kommende Saison präsentieren.

Claudio Vancura, seit Jahren Denker und Lenker im Spielaufbau, wird weiterhin die Fäden im Mattersburger Spiel ziehen. Der 1,78 Meter große Guard war vereinsintern der beste Assistgeber der Vorsaison (4,2 Assists pro Partie). Dazu kamen im Schnitt 6,7 Punkte in durchschnittlich 25 Minuten Einsatzzeit.

Weiter an Bord ist auch Center Tobias Winkler, der die beste Saison seiner Karriere hinter sich hat. Der 25-Jährige verbuchte zuletzt im Schnitt 9,8 Punkte pro Begegnung. Gemeinsam mit Routinier Fuad Memcic gelang es somit den Abgang von Gary Ware zumindest im Ansatz zu kompensieren. Und auch die beiden Eigenbauspieler Nikolaus Bugnyar und Lukas Gludovatz werden 2022/23 wieder das Rocks-Trikot überstreifen.

Obmann Corey Hallett zum ersten Kaderupdate: „Wir freuen uns, dass wir wichtige Mannschaftsstützen weiter an Bord haben werden. Das Saison-Aus war für uns alle nicht einfach, wir haben danach ein wenig länger als in den Vorjahren benötigt, um in die Gänge zu kommen. Seit mehreren Wochen sind wir aber wieder mit Hochdruck an der Vorbereitung und die Fans werden ein tolles Team präsentiert bekommen, da könnt ihr euch sicher sein.“