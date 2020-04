Rocks-Obmann Corey Hallett sitzt seit knapp sechs Wochen im Homeoffice. Nicht in der Rolle als Vereinsfunktionär, sondern in seinem Brotberuf als Lehrer: „Es ist mit dem E-Mail-Verkehr fast mehr Arbeit, als wenn ich in der Schule bin“, hofft Hallett, dass die Bildungseinrichtungen bald wieder ihre Pforten öffnen dürfen.

„Dieser Wechsel hat uns, glaube ich, alle überrascht. Damit hat keiner gerechnet“Corey Hallett über Johannes Wiesmann, den neuen Geschäftsführer der Liga.

Das wird allerdings erst im Laufe des Mais der Fall sein. In diesem Zeitraum will Hallett dann auch in die intensive Planungsarbeit für die nächste Basketball-Saison beginnen: „Dann gehen wir auf Sponsorenjagd“, verspricht der Vereinsboss, der hofft, dass die Wirtschaft bis dahin zumindest teilweise wieder angelaufen ist.

Doch der Sparstift wird gezückt werden müssen. Hallett hofft dabei auch auf die neuen Protagonisten beim Verband – Generalsekretär Stefan Laimer und Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann, die das Ruder von Tomas Kanovsky übernahmen. „Dieser Wechsel hat uns, glaube ich, alle überrascht. Damit hat keiner gerechnet“, fiel Hallett aus allen Wolken.

„Wenn uns das Geld von der Kassa und der Kantine fehlt, macht das keinen Sinn – zumindest für uns nicht.“Corey Hallett schließt aus, dass die nächste Saison mit Geisterspielen stattfindet.

Wünsche an die neue Spitze gibt es genug. „Das Wichtigste ist, dass die Kommunikation zwischen dem Verband und den Vereinen verbessert wird.“ Außerdem wünscht sich Hallett finanzielle Unterstützung in Form eines Ligasponsors oder durch Förderungen durch den Bund. „So wie das Land Burgenland, die unterstützen uns echt super. Vielleicht ist da was möglich. Aktuell ist es so, dass die Vereine quasi den Verband zahlen. Das sollte nicht so sein.“

Auf sportlicher Ebene fordert Hallett nur eines: keine Geisterspiele. „Wenn uns das Geld von der Kassa und der Kantine fehlt, macht das keinen Sinn – zumindest für uns nicht, aber ich glaube, das gilt für die ganze Liga.“

Für die Mattersburger ist die 2. Liga ohnehin nicht Priorität Nummer eins. Der Fokus liegt auf dem Nachwuchs, das unterstreicht Hallett immer wieder. Ob er Angst hat, dass die Rocks Kinder an andere Sportarten, die früher wieder beginnen dürfen, verlieren? „Ich hoffe nicht, dass es so ist. Unser Vorteil ist, dass wir eher eine Herbst- und Wintersportart sind. Sportarten, wie Tennis, sollen die Kinder ohnehin im Sommer ergänzend zum Basketball spielen.“