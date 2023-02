Mattersburg Rocks: Dreikampf um Play-off eröffnet

Werbung

Eine Niederlage hätte das Saisonaus der Raiffeisen Rocks nach dem Grunddurchgang mehr oder weniger besiegelt. Doch Mattersburg hielt dem Druck stand. Nach dem 84:74-Sieg sind die Burgenländer (endlich) Vierter der Ost-Division. Diesen Platz gilt es in den letzten drei Runden zu verteidigen. Die Rocks können sogar noch aus eigener Kraft Rang drei erobern. Die Ausgangslage vor den letzten drei Spielen im Detail:

Mit drei Siegen gegen die Upper Austria Ballers, Vienna United und die Basket Flames ist Mattersburg fix Dritter.

Wenn die Rocks die nächsten beiden Spiele gegen Upper Austria und United gewinnen, stehen sie sicher in den Play-offs.

Eine Pleite gegen United dürfen sich die Rocks nicht leisten, dann könnten auch Siege gegen die Ballers und die Flames zu wenig sein.

Mit diesen Szenarien setzt sich BKM-Obmann Corey Hallett noch nicht aus einander. Das vor Wochen ausgegebene Credo bleibt bestehen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, wiederholt der Vereinschef gebetsmühlenartig, aber eines kann er nicht verhehlen: „Wir scheinen am richtigen Weg zu sein. Der Sieg gegen Deutsch Wagram war extrem wichtig.“

Ernsthaft gefährdet war der Erfolg im Marchfeld nie. Die Rocks diktierten von Beginn an das Geschehen. Mitte des dritten Viertels übernahmen kurz die Alligatoren die Führung (53:50). Die Partie drohte zu kippen. Doch Mattersburg blieb besonnen, baute den Vorsprung schnell wieder auf +10 aus und verwaltete den Polster bis ins Ziel – 84:74. „Winkler und Zivkovic waren krank, ich weiß nicht, ob sie gespielt hätten, wenn die Partie nicht so wichtig gewesen wäre. Ortega hatte nach seiner Daumenverletzung nur ein Training“, war die Leistung angesichts der Vorzeichen umso höher zu bewerten. Gegen die Ballers sollte am Sonntag nichts anbrennen. Der Liganeuling aus Oberösterreich hat erst einen Saisonsieg, aber schon 15 Niederlagen, ist das schwächste Team der gesamten Liga. Dennoch warnt Hallett: „Solche Teams sind immer gefährlich. Sie haben gar nichts zu verlieren. Jeder erwartet, dass sie gegen uns eine Niederlage kassieren. Der Druck ist nur auf unserer Seite“, denn eine weitere Schlappe beibt im Kampf um die Play-offs trotz allem verboten.