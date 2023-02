Mattersburg Rocks gewinnen Burgenland-Derby

Werbung

In einem spannenden Burgenland-Derby gewinnen die Raiffeisen Mattersburg Rocks gegen die Haustechnik Güssing Blackbirds knapp mit 61:55. Die Hausherren starten stark und bauen den Vorsprung in der ersten Halbzeit auf bis zu 12 Punkte aus. In der zweiten Spielhälfte schaffen die Blackbirds die Wende und übernehmen im dritten Viertel die Führung. Die Rocks kämpfen sich aber zurück und gewinnen am Ende verdient.

Stimmen zum Spiel

Petar Zivkovic, Spiel Rocks: „Wir haben das gesamte Spiel nicht aufgegeben und haben als Team gekämpft. Wir hatten auch schlechte Phasen, aber wir haben nie aufgegeben und gewonnen.“

Marco Jaitz, Spieler Rocks: „Wir haben gewusst, dass es ein schweres Spiel wird, haben uns gut vorbereitet, haben hart gekämpft und trotz Foulproblemen am Ende verdient gewonnen.“

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Gratulation an Mattersburg zum Sieg. Wir haben alles versucht und haben uns nach einer schwachen ersten Halbzeit zurück gekämpft. Dann hat Zivkovic übernommen und hat sensationelle Dreier getroffen und das Momentum war bei den Rocks. Wir haben gekämpft bis zum Schluss, aber Mattersburg war um das Äutzerl besser.“

Christoph Astl, Spieler Blackbirds: „Gratulation an Mattersburg, es ist immer ein geiler Fight, mit dem glücklicheren Ende für Mattersburg. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften stark gehandicapt waren.“