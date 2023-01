Rocks: Halletts „bitterste Niederlage der letzten zehn Jahre“

Werbung

Die Mattersburg Rocks blamierten sich gegen KOS Celovec bis auf die Knochen. Die Burgenländer verjuxten in den letzten siebeneinhalb Minuten einen 19 Punkte-Vorsprung. Sieben Sekunden vor dem Ende beging Nikolaus Bugnyar (richtigerweise) ein persönliches Foul an Andi Smrtnik. Da führte Mattersburg noch mit 97:94. Der Kärntner verwandelte den ersten Freiwurf, den zweiten vergab er absichtlich. Die Mattersburger Verteidigung schlief. KOS sicherte sich den Rebound.

„Ich habe in meiner Karriere viele Niederlagen erlebt. In den zehn Jahren, in denen ich jetzt in Mattersburg bin, war das die bitterste.“ Corey Hallett über die peinliche Pleite gegen KOS

Drei Sekunden vor der Sirene versenkte Tim Huber einen Dreier. KOS siegte mit 98:97. „Am Ende war es ein schwieriger Wurf, den wir nicht getroffen haben, aber so weit darf es einfach nicht kommen. Wir haben am Papier eine Mannschaft, die vorne mitspielen muss. So etwas haben sich unsere Fans und unsere Sponsoren nicht verdient“, entschuldigt sich der spielende Obmann Corey Hallett für den lethargischen Auftritt und fand sogar noch deutlichere Worte: „Ich habe in meiner Karriere viele Niederlagen erlebt. In den zehn Jahren, in denen ich jetzt in Mattersburg bin, war das die bitterste“, war der 38-Jährige auch am Dienstag, zwei Tage nach dieser historischen Pleite, noch maßlos enttäuscht.

Die Frage, ob es an der Einstellung mancher Spieler mangelt, beantwortet Hallett knapp und eindeutig: „Auf jeden Fall.“ Schuldzuweisungen gibt es keine, dafür ist der Zeitpunkt der falsche. „Es ist noch nicht vorbei. Diese Niederlage ändert in Wahrheit noch nicht so viel“, die Play-off-Chancen der Rocks sind weiterhin intakt, allerdings braucht es dafür eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zur KOS-Partie: „Wir haben jetzt noch sieben Spiele. In denen müssen wir vier oder fünf Siege holen.“

Duell mit Erzrivalen als möglicher Wendepunkt

Aufgrund des Cup-Final Four am Wochenende haben die Rocks noch eineinhalb Wochen Zeit sich auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Dann geht es zum Erzrivalen Mistelbach. Die Mustangs sind die positive Überraschung der Saison, ein echter Titelkandidat: „Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe in den ausstehenden sieben Spielen, aber vielleicht ist es für uns aktuell eh besser, wenn wir es mit einer spielerischen Mannschaft zu tun bekommen.“

Ausreden gibt es keine. Eine Reaktion muss her, ansonsten ist an der Wulkalände Feuer am Dach.