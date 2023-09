Mattersburg Rocks mit einem lauten Startschuss

Der erste geplante Test der Mattersburg Rocks in die neue Saison musste aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle noch abgesagt werden. Nichts wurde es also aus dem Probegalopp am vergangenen Samstag gegen das Superliga-Team von Ex-Coach Mike Coffin aus St. Pölten. Dann wird der erste offizielle Auftritt der Rocks vor Fans eben eine Basketball-Duftmarke der vermehrten Sorte. Denn der Klub lädt am Samstag und am Sonntag in die Sporthalle zum diesjährigen Generali Cup. Für das Vorbereitungsturnier haben die Rocks bekannte Teams eingeladen.

Blackbirds – Timberwolves, Rocks – Vienna United

Am Samstag starten die Güssing Blackbirds um 16 Uhr gegen die Vienna Timberwolves. Ab 18.30 Uhr treten dann die Gastgeber selbst gegen das zweite Wiener Team – Zweite Liga-Mannschaft Vienna United – an. Tags darauf steht der Sonntag dann um 15 Uhr ganz im Zeichen des Spiels um Platz drei, das Finale des Turniers steigt um 17.30 Uhr.

Alle Nachwuchstrainings starten wieder

Doch nicht nur die Erwachsenen stehen aktuell im Fokus. Was wäre ein gut funktionierender Sportverein ohne eine vernünftige Nachwuchsabteilung? Die Mattersburg Rocks wollen hier breit aufgestellt sein und haben passend dazu den Freitag dieser Woche, also den 8. September, zum großen Nachwuchs-Auftakt auserkoren. Dann werden sich sämtliche Teams präsentieren, potenzielle Neuzugänge und basketball-interessierte Kids sind herzlich willkommen.

Und das sind die Trainingstermine sowie die einzelnen Gruppen:

Ballspielgruppe/U8 (mit Joey Vickery): Freitag, 15.30-16.30 Uhr, Sporthalle

U10 (mit Joey Vickery): Mittwoch 16 – 17.30 Uhr, Freitag 16.30 – 18 Uhr, Sporthalle

U12 (mit Fuad Memcic): Montag 16 – 17.30 Uhr, Freitag 16 – 17.30 Uhr, Sporthalle

U14 (mit Fuad Memcic): Montag, 17.30 – 19 Uhr, Freitag 17.30 – 19 Uhr, Sporthalle

U16 (verschiedene Trainer): Mittwoch, 17.30 – 19 Uhr, Donnerstag 19 – 20.30, Uhr, Sporthalle

U19 (mit James Williams): Montag 17.30 – 19 Uhr, Donnerstag 19 – 20.30 Uhr, Freitag 18 – 19.30 Uhr, Sporthalle

Zusätzlich gibt es ein Open Gym, bei dem alle Nachwuchsspieler (die zu dieser Zeit keinen Trainingstermin haben), in die Halle trainieren kommen können): Montag 16 – 17.30 Uhr und Donnerstag 19 – 20.30 Uhr

Für die WU14 und die älteren Mädchen wird noch ein Trainingstermin festgelegt.