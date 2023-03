Mattersburg Rocks-Nachwuchs: Der Traum von Amerika

Werbung

Basketball hat in Mattersburg lange Tradition. Während das Bundesliga-Team derzeit die Play-offs bestreitet, legt der Verein parallel den Fokus auf den Nachwuchs. „Voraussetzung für sportliche Mannschaftserfolge ist bekanntlich unter anderem Kontinuität, und dafür braucht man auch in Zukunft engagierte Eigenbauspieler,“ weiß Vereinsobmann Corey Hallett: „Junge Menschen heutzutage für Sport zu begeistern, ist an sich schon eine Herausforderung. Sie dann längerfristig bei der Stange zu halten, umso mehr.“

Deshalb und als Motivationsschub starten die Rocks heuer ein vielversprechendes Pilotprojekt, an dem jeder U16 und U19-Spieler der Raiffeisen Mattersburg Rocks teilnehmen können soll.

Camp mit einem bekannten Gesicht

Schon seit Jahren gibt es jeweils in den Sommermonaten das Internationale Nike Basketball Camp in Caldwell (New Jersey). Rocks-Headcoach James Williams arbeitet seit Jahren als Trainer mit. Erstmals werden aber auch Mattersburger Jungbasketballer daran teilnehmen. Coach Williams: „Von den intensiven Trainingseinheiten mehrmals täglich wird jeder Einzelne ganz persönlich profitieren, und das nicht nur in sportlicher Hinsicht. Zusätzlich wird der Teamgeist gestärkt. Der geistige Horizont durch Kontakte zu anderen Gleichgesinnten aus aller Welt erweitert.“ Parallel dazu lernen die Jugendlichen die amerikanische Kultur ein wenig kennen, auch ein City-Trip nach New York steht am Freizeitprogramm.

Finanzierung über Spenden und lukrative Aktionen

Damit auch wirklich jedes Teammitglied die Reise antreten kann, und zwar unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern, wird eifrig an der Finanzierung dieses Projektes gebastelt. Es soll Unterstützung für diejenigen geben, die diese auch wirklich benötigen. Sponsoring einerseits und Eigeninitiative der Jugendlichen in Form diverser „lukrativer Aktionen“ andererseits leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses ambitionierten Vorhabens.

Wer mithelfen und persönlich unterstützen möchte, hat direkt beim Play-off-Viertelfinale der Bundesliga am Samstag (18 Uhr) in der Mattersburger Sporthalle die Gelegenheit dazu, und tags darauf am 19. März um 11 Uhr, wenn die U16 gegen die Gunners ebendort ein Match bestreiten.