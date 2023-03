Mattersburg Rocks starten als Favorit ins Viertelfinale

Werbung

Das letzte Spiel des Grunddurchgangs war Dienst nach Vorschrift. Die Mattersburg Rocks gewannen gegen das Future Team Steiermark mit 82:76. „Wir haben die Pflicht erfüllt. Es war nicht leicht, am Freitagabend ein Spiel zu spielen, in dem es in Wahrheit um nichts mehr gegangen sind. Wir waren mit den Gedanken schon in den Play-offs“, analysiert Rocks-Obmann Corey Hallett. Das Viertelfinale beginnt bereits diesen Samstag. Der Dritte des Ostens trifft bekanntlich auf den Zweiten des Westens. Auf der Zielgerade fingen die Tirol Raiders BBU Salzburg noch ab und holten sich den Divisionstitel. Damit geht es für die Rocks also nicht ins Heilige Land, sondern in die Mozartstadt. Die BBU spielt die beste Saison seit Langem, schlug im Grunddurchgang auch die Rocks mit 77:74. „Da sind wir mit sechs oder sieben Spielern hingefahren“, war Hallett am 19. November schon froh, dass es kein Debakel gab.

Seitdem hat sich viel verändert. Die Rocks gehen mit einer Siegesserie von sieben Spielen in die Play-offs. Salzburg hat vier seiner letzten sechs Partien verloren und auch der historische Vergleich spricht (wenig überraschend) eindeutig für die Rocks, die vor der Niederlage im November fünf Spiele en suite gegen Salzburg gewannen.

Wir haben seit sieben Wochen einen riesigen Run. Wir brauchen an unserer Einstellung nichts ändern. Wenn wir so spielen, wie wir es können, werden wir die Serie gewinnen. Corey Hallett, Obmann Mattersburg Rocks

Aufgrund dieser Fakten sagt Hallett: „Wir haben seit sieben Wochen einen riesigen Run. Wir brauchen an unserer Einstellung nichts ändern. Wenn wir so spielen, wie wir es können, werden wir die Serie gewinnen.“ Salzburg ist nämlich als Team relativ leicht auszurechnen. Das Spiel der BBU wird in Wahrheit von zwei Spielern getragen. Den Superliga-erfahrenen Adrian Mitchell und Drew Koka. Mattersburg muss das Duo kontrollieren, was einfacher gesagt als getan ist. Die beiden Österreicher sind extrem variabel, können auf mehreren Positionen spielen. „Außerdem sollten wir unsere Vorteile unter dem Korb ausspielen. Das Rebound-Battle zu gewinnen, ist ein Muss für uns.“ Personell kann Mattersburg jedenfalls fast aus dem Vollen schöpfen. Es wird nur Langzeit-Ausfall Paul Radakovics fehlen. Marc Toth kehrte gegen das Future Team bereits in den Kader zurück, gegen Salzburg wäre er auch für ein paar Einsatzminuten bereit.