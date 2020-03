Die Fürstenfeld Panthers lösten am Sonntag das letzte Ticket für das Halbfinale – damit sind auch die Top-Vier des Grunddurchgangs in der Vorschlussrunde.

Der neutrale Basketball-Fan ist allerdings geneigt, die Favoritenrolle klar den Mattersburg Rocks (das erste Spiel steigt am Samstag um 19 Uhr daheim) zuzuschanzen. Zu viele Faktoren sprechen für die Burgenländer. In der Regular Season gewannen die Rocks beide Aufeinandertreffen mit den Steirern, die Mattersburger hatten acht Tage länger Zeit, um zu regenerieren und Fürstenfeld zeigte sich zuletzt launisch. Im Viertelfinale gegen die Wörtherseepiraten waren die Leistungen top, erschreckend, top – in dieser Reihenfolge. Diese Abfolge könnte gegen den BKM aber schon zu wenig sein, immerhin weiß Obmann Corey Hallett: „Wir sind in den letzten sieben, acht Wochen zu einer wirklichen Mannschaft geworden. Und es ist sicher ein Vorteil, dass wir sie dreimal beobachten konnten.“

Unterschätzt werden die Fürstenfelder – die unbedingt zurück in die höchste Spielklasse wollen — aber nicht. Als Schlüsselspieler bezeichnet Hallett den luxemburgischen Nationalspieler Alex Laurent (Forward) und den US-Amerikaner Ty Cockfield (Guard). Wenn die Rocks diese beiden unter Kontrolle halten, wird sich das Mattersburger Kollektiv durchsetzen, ist Hallett überzeugt: „Weil wir viel stärker unterm Korb sind.“

Neben diesen Geschichten spielen aber auch die Vorkommnisse nach der letzten Partie eine Rolle. Fürstenfeld-Coach Flaviu Priulla trat Marko Soldo nieder – wurde dafür drei Monate gesperrt. Für die Rocks ist das Thema aber abgehakt.