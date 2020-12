Das alte Trikot und das alte Logo wurden abgestreift. Abgeschüttelt haben die Raiffeisen Rocks auch die Derbyniederlage gegen Eisenstadt. Im Spitzenspiel gegen die Blackbirds aus dem Landessüden und gegen Nachzügler Deutsch Wagram feierte der BKM zwei Siege. Der neue Hauptsponsor mit dem schwarzen Giebelkreuz auf gelben Grund dürfte das notwendige Glück gebracht haben. „Scheint so zu sein“, grinst Corey Hallett, spielender Obmann der Mattersburger Korbjäger.

Der 69:65-Sieg gegen den bis dato ungeschlagenen Leader Güssing/Jennersdorf kam durchaus überraschend, weil die bisherigen Leistungen der Rocks — trotz vier Siegen in fünf Spielen — zu wünschen übrig ließen, während die Blackbirds nahezu traumwandlerisch und makellos durch die Liga spazierten. „Es war eine ganz andere Mannschaft“, freute sich Hallett über die deutliche Reaktion gegenüber dem Derby gegen Eisenstadt eine knappe Woche zuvor, das die Rocks mit 66:88 verloren. „Ich glaube, diese Niederlage hat es gebraucht.“

„Es war ein Spiel auf Aufgenhöhe. Für Basketball-Junkies sicher leiwand zum Anschauen.“ Corey Hallett über das Spiel gegen die Blackbirds

Defensiv zeigten die Mattersburger eine deutliche Leistungssteigerung, hielten die zweitbeste Offense der Liga bei 65 Punkten. Im Angriff suchen die Rocks weiter nach ihrer Top-Form. „Man hat schon gemerkt, dass da zwei Mannschaft gegeneinander spielen, die auf die oberen Plätze der Liga gehören. Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Für Basketball-Junkies sicher leiwand zum Anschauen“, hofft Hallett, dass die Fans im Livestream Freude hatten, wenngleich das Spiel taktisch geprägt war und von den Defensivreihen bestimmt wurde.

Abgeschirmt. Marko Soldo (r.) und die Raiffeisen Rocks gaben gegen Güssing/Jennersdorf keinen Ball her und siegten im umkämpften Spitzenspiel mit 69:65. Ivansich

Die höchste Führung der Gäste betrug acht Punkte, das war Mitte des zweiten Viertels. Danach kamen die Mattersburger ins Laufen, führten ihrerseits Mitte des dritten Durchgangs mit acht Zählern, ehe die Blackbirds zu Beginn des Schlussabschnitts noch einmal ausgleichen konnten (49:49). Mit einem anschließenden 12:2-Run sorgten die Rocks für eine Vorentscheidung und eine relativ entspannte Schlussphase. Einer der Matchwinner war diesmal Guard Florian Duck. Der 30-Jährige war in der Vorsaison noch Kapitän bei Superligist Traiskirchen, war in den ersten Saisonbegegnungen aber noch nicht der ganz große Faktor im Spiel der Mattersburger. Gegen die Blackbirds war das anders, da war die Nummer drei mit 17 Punkten Topscorer.

Zwei Tage später blieb Duck bei der Punkteanzahl einstellig, aber da brauchten die Mattersburger auch keine Top-Leistung ihres Neuzugangs, weil sie den Nachzügler aus Deutsch Wagram bis auf die Anfangsphase ohnehin im Griff hatten, schlussendlich einen ungefährdeten 77:59-Sieg feierten.

Oha! Claudio Vancura (r.) war nur in dieser Szene am Boden, schlussendlich schauten nur die Blackbirds ungläubig drein. Ivansich

Damit haben die Mattersburger am Wochenende auch noch die Möglichkeit als Nummer eins der Tabelle Weihnachten zu begehen und ins neue Jahr zu rutschen. Was es dazu braucht? Einen Sieg gegen die Basket Flames. Die Wiener sind nach dem Abgang von Fabricio Vay – dem wohl besten Spieler der 2. Liga – sicher ein Stückchen schwächer als noch in der abgelaufenen Saison. Zu unterschätzen sind die Bundeshauptstädter aber keineswegs. „Sie sind jung und aggressiv“, analysiert Hallett: „Sie haben zwei Gesichter, hatten aber auch schon gute Siege in dieser Saison, wie gegen Eisenstadt“, erinnert Hallett, der trotzdem als kurzfristiges Ziel ausgibt, dass die Tabellenführung unterm Christbaum liegt.

Diese Aufgaben müssen die Bezirkshauptstädter ohne Tobias Winkler stemmen. Der Big Man knöchelte im Training um und beleidigte die Bänder, musste auch schon in der Vorwoche passen. „Es ist nicht so schlimm, aber der Teamarzt hat empfohlen, dass wir kein Risiko eingehen und er erst im Jänner wieder einsteigt“, setzen Hallett und die Rocks auf die fachliche Expertise von Stefan Schachner.

Trotz der Verletzung von Winkler wäre es Hallett fast lieber, wenn nicht schon wieder eine Pause anstehen würde, denn „die kommt jetzt zum ungünstigsten Zeitpunkt, wir finden gerade unseren Rhythmus.“ Doch anders als bei der Corona-Unterbrechung, wissen die Basketballer zumindest wie es weitergeht. Am 6. Jänner geht es mit dem Ligabetrieb weiter. Über die Feiertage werden die Mattersburger auch das ein oder andere Mannschaftstraining einschieben. „Natürlich ist es anders als während der Unterbrechung wegen Corona. Da hattest du einige Wochen keinen Basketball in den Händen“, differenziert Hallett.