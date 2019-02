Die Mattersburg Rocks überzeugten auch am vergangenen Wochenende, beim Heimspiel gegen die Dornbirn Lions. Mit einem glatten 94:71-Sieg revanchierte sich die Williams-Truppe für die Auswärtsniederlage im Ländle. Und das eindrucksvoll.

Wobei Obmann Corey Hallett den Sieg einen Tick relativiert: „Klar, es war eine tolle Mannschaftsleistung. Da gab es nicht viel auszusetzen. Unerwähnt will ich aber nicht lassen, dass Dornbirn doch drei wichtige Spieler fehlten.“ Letztendlich war es aber trotzdem ein wichtiger Erfolg für die Mattersburger, die damit einen Riesenschritt in Richtung Grunddurchgangs-Sieg machten. Aus den verbleibenden beiden Runden genügt ein Sieg, um Platz eins zu fixieren. Und wenn man bedenkt, dass in der Schluss-Runde die punktelosen Alligators aus Deutsch Wagram warten, scheint dem BKM Rocks Platz eins kaum mehr zu nehmen.

„Müssen in jedem Spiel fokussiert sein“

Obmann Corey Hallett will aber nichts verschreien: „Auch dieses Spiel muss man erst einmal gewinnen. Wir dürfen uns da auf gar keinen Fall aus dem Konzept bringen lassen und müssen fokussiert sein.“ Schon am kommenden Wochenende haben Jan Nicoli und Co. die Chance mit einem Erfolg alles klar zu machen. Da müssen die Rocks zu den Basekt Flames. Keine einfache Aufgabe wie Hallett meint: „Die Flames haben ein gutes Team mit einem überragenden Spieler Fabircio Vay, der in der Saison 2015/16 sogar bester Scorer der 1. Bundesliga war. Das wird ein ganz enges Spiel. Wenn wir aber unsere Leistungen aus den letzten Runden abrufen können, dann bin ich schon zuversichtlich, dass wir aus Wien etwas mitnehmen können.“

Bei den Rocks könnte dann auch der 22-jährige Sebastian Khünl-Brady wieder dabei sein, der gegen die Dornbirn Lions angeschlagen fehlte, aber aktuell wieder im Mannschaftstraining steht.