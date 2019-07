Mit den Leistungsträgern Claudio Vancura und Jan Nicoli haben die Mattersburg Rocks ebenso schon verlängert, wie mit Tobias Winkler und Sebastian Khünl-Brady. Nun kommen fünf weitere Vollzugsmeldungen dazu: Philipp Germ (22 Jahre), Marco Jaitz (25), Felix Reimann (22), Fabian Poremba (20) und Niki Bugnyar (18) bleiben den Mattersburgern ebenfalls erhalten.

Bis auf Reimann – er kam erst im Jänner von seinem Auslandssemester zurück, schaffte es dann nicht mehr in die Rotation – waren alle in der abgelaufenen Saison Teil des Rocks-Kaders, aber nicht als Teil der Starting Five, sondern als Bankspieler. Das soll sich, wenn es nach Coach James Williams geht, in der Saison 2019/20 ändern: „Wir waren mit der Leistung unserer Youngsters schon in der abgelaufenen Saison sehr zufrieden, nun sollen sie weiter Verantwortung übernehmen und unser Spiel prägen.“

„Das ganz große Ziel ist natürlich der Titel.“ Niki Bugnyar will in dieser Saison angreifen – das Stammleiberl bei den Mattersburg Rocks und den Titel in der 2. Bundesliga.

Die Youngsters sind auch bereit in diese Rolle zu schlüpfen, wollen dabei auf den gewonnenen Erfahrungen aufbauen. Bugnyar: „Die Teamchemie im letzten Jahr war einfach super. Ich war für meinen Teil sehr zufrieden mit den paar Minuten Spielzeit im Schnitt, es waren wertvolle Erfahrungen“, meint der Teenager, der nach seinem geleisteten Zivildienst wieder mehr Zeit für Basketball hat. Das Team der Vorsaison bleibt großteils zusammen, das heißt: „Dass wir wieder viele junge Spieler haben werden. Unser Ziel als Mannschaft ist einmal das Erreichen der Play offs und das ganz große Ziel ist natürlich der Titel.“