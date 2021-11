Nicht alles rund bei den Mattersburger Rocks

Crunchtime in Salzburg und Claudio Vancura lief zur Höchstform auf. Zuerst traf Mattersburgs Spielmacher einen Dreier, zog dann bei einem Lay-up ein Foul. Der Freiwurf war erfolgreich und zu guter Letzt donnerte er einen weiteren Dreier in den Korb - 70:64, statt 61:64. Die Raiffeisen Mattersburg Rocks drehten das Spiel, feiern in der Mozartstadt am Ende einen 78:74-Erfolg.

28 Punkte: Begic scheint angekommen

„Sie sind mit Mitchell und O‘Neal deutlich stärker als die letzten Jahre“, hat der Sieg für BKM-Obmann Corey Hallett einen hohen Stellenwert. Überzeugend war nicht nur Matchwinner Vancura, sondern auch Königstransfer Ivan Begic, der 28 Punkte zum Sieg beisteuerte. „Er wächst durch jedes Training und jedes Match mehr in die Mannschaft. Seine Körbe sind durch unser System entstanden, das waren keine Einzelaktionen. Es ist immer mehr zu sehen, was für eine Qualität er hat.“ Weniger zufrieden ist Hallett mit seiner eigenen Leistung in der Frühphase der Saison. „Ich spiele schlecht. Ich und ein paar andere Spieler müssen uns steigern“, sieht der Vereins-Chef nach wie vor Steigerungspotenzial in der Mannschaft. Bitter ist derzeit die Personalie Jan Nicoli. Der Guard war aus privaten Gründen in Salzburg wieder nicht dabei. Die Situation bleibt für die nächsten Wochen unsicher. Nicoli steht wohl nur sporadisch zu Verfügung. „Es kann sein, dass in drei Wochen wieder alles passt. Wir werden ihn sicher unterstützen, aber irgendwann müssen wir schauen, dass wir erfolgreich sind.“

Vom voreiligen Spielertauschen hält Hallett jedenfalls nichts: „Das ist nicht unser Weg.“ Egal ob Nicoli am Wochenende dabei ist oder nicht, gegen Kufstein zählt nur ein Sieg. „Gegen Kufstein und das Future-Team müssen wir gewinnen. Wir müssen aber auch konsequent in der Defensive agieren“, blickt Hallett auf die nächsten Aufgaben voraus. Einen Heimsieg am Samstag (18 Uhr) würden die Rocks jedenfalls ihren stets treuen Fans widmen: „Die unterstützen uns auch nach Corona super, haben sich einen Sieg verdient.“