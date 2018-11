Im Westen soweit nichts Neues — die Anreise nach Dornbirn ist für die meisten 2. Bundesliga-Teams eine kleine Odyssee, so auch für die Mattersburg Rocks. 687 Kilometer, beziehungsweise 6:33 Stunden Fahrzeit spuckt Google Maps aus. Klar, dass der Heimvorteil der Vorarlberger (im Amateur-Business) noch einmal schwerer wirkt.

Der spielende Mattersburg-Obmann Corey Hallett sieht das aber gar nicht so tragisch: „Es ist eine Reise, die wir gemeinsam als Mannschaft machen — einmal ohne andere Freunde und Familie.“ Bereits am Tag vor dem Spiel steigen die Rocks in den Bus: Das war auch in den letzten Jahren gelebte Praxis. Am Abend steht ein gemeinsames Essen am Plan, am Samstagvormittag ein Training. Eine Reise nach Dornbirn hat also auch immer einen Teambuilding-Charakter inklusive. Auch während der Busfahrt: „Da musst du, mit deinem Sitznachbarn reden, ob du willst, oder nicht. Sonst hältst du das keine sechseinhalb Stunden aus“, lacht Hallett.

Das Selbstvertrauen für die weite Reise sollte jedenfalls stimmen. Die Mattersburger kämpften die Dornbirner nicht nur in der 2. Cup-Runde nieder — die Losfee entscheidet übrigens am morgigen Donnerstag, auf welches Bundesliga-Team die Rocks im Achtelfinale treffen — sondern am Sonntag verteidigten die Rocker auch ihre Tabellenführung, genossen beim 101:82-Erfolg über die Wörthersee-Piraten einen recht entspannten Basketball-Abend. Die Kärntner warten damit seit 23. Jänner 2013, beziehungsweise seit 13 Liga-Spielen auf einen Sieg gegen die Mattersburger.