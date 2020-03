Und die Rocks rollen weiter: Nach dem ersten Platz im Grunddurchgang hatten im rot-goldenen Viertelfinal-Duell die Eisenstadt Dragonz keine Chance. Nach dem 87:67 in Mattersburg gestaltete sich Spiel zwei der Best-of-Three-Serie noch eindeutiger. Die Mattersburger nahmen ein 90:63 aus der Landeshauptstadt mit, das vor einem frenetischem Rocks Block, der die Partie in Eisenstadt fast zu einem Heimspiel machte. „Wir haben die Aufgabe erfüllt. Wir haben viel Druck in der Defense und auf ihre Guards gemacht, haben Eisenstadts Schwächen ausgenutzt“, analysiert Mattersburgs spielender Obmann Corey Hallett trocken.

Nächste Woche haben die Mattersburger ein freies Wochenende, ehe es mit der Halbfinalserie weitergeht. „Wir können uns zwei Wochen vorbereiten, ich glaube, das zahlt sich aus, auch wenn wir jetzt im Rhythmus sind“, ist Hallett nach wie vor davon überzeugt, dass eine längere Vorbereitungsphase ein Vorteil für Mattersburg ist. Im Halbfinale wartet wohl Fürstenfeld, das das erste Halbfinale gegen die Wörtherseepiraten eindeutig für sich entschied. „Wunschgegner gibt es eh keinen“, nimmt es Hallett gelassen. Das zweite Semifinale bestreiten Güssing/Jennersdorf und Dornbirn.