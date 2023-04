Rocks fehlen Millimeter zum vorzeitigen Finaleinzug

Werbung

Dominik Alturban springt weg. Der Ball fliegt im hohen Bogen Richtung Korb. Das rote Licht geht an. Die Sirene ertönt. Das Spiel ist eigentlich aus. Wenn der Wurf reingeht, ist Mattersburg im Finale. Und - der Ball knallt an den Ring und wieder raus. Mattersburg ist geschlagen. Mistelbach jubelt. Die Halbfinal-Serie der Erzrivalen bekommt am Freitag (19 Uhr) ein entscheidendes drittes Spiel in Mistelbach.

Schon das erste Spiel der Serie war an Dramatik ja nicht überbieten. Da feuerten sich die Rocks mit zwei Dreiern en suite in die Verlängerung. Dort setzten sich die Burgenländer klar durch und wollten am Samstag zu Hause den ersten Finaleinzug seit 2016 fixieren. Die Mustangs hatten freilich einen anderen Plan. Nach einer ausgeglichehenen Anfangsphase, galoppierten die Gäste mit Fortdauer des ersten Viertels davon, setzten sich bis auf 23:14 ab.

Rocks machen elf Punkte Rückstand wett

Im zweiten Durchgang fielen zunächst auf beiden Seiten die Körbe reihenweise - 19:30 nach zwölf Minuten. Ab Minute 15 übernahmen die Rocks nach einer kurzen Schaffenspause beider Mannschaften das Kommando und drehten das Spiel vorerst zu ihren Gunsten: Joris Ortega sorgte in Minute 18 für die 35:34-Führung der Hausherren. Kopf-an-Kopf ging es in die Kabine. Mattersburg führte denkbar knapp mit 39:38.

Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Rocks stärker. Mistelbach schenkte in der Offensive in dieser Pahse viel zu einfach die Kugel her. Doch die Defense biss zu. Mattersburg traf zu wenig, um sich entscheidend abzusetzen. Mehr als drei Punkte Vorsprung waren nicht drin und in Minute 25 machte Jan Kozina ein Lay-up zur Mustangs-Führung (48:47). Für Mattersburg eine vergebene Chance, es sollte nicht die letzte bleiben. Das Spiel war weiter hart umkämpft. Die Rocks schafften es aber nicht mehr in Führung zu geben. Somit gingen die Mistelbacher mit einem knappen 54:53-Polster ins letzte Viertel.

Drama an der Freiwurflinie

Im Schlussabschnitt war beiden Mannschaften die Anspannung anzumerken. Mistelbach lag meistens ein paar Punkte voran, wurde es für die Rocks kritisch, etwa beim Stand von 56:60, waren sie sofort zur Stelle. Tobias Winkler von der Freiwurflinie und Joris Ortega sorgten für das 60:60, 3:42 Minuten vor dem Ende. Winkler foulte sich in der Schlussphase aus. Mattersburg fehlte ein wichtiger Spieler. Der entscheidende Unterschied war schlussendlich aber die Sicherheit beim Freiwurf. Petar Zivkovic vergab beide Versuche auf eine mögliche Mattersburger Führung. Auf der Gegenseite verwandelte zunächst Ian Moschik einen, dann machten Christoph Leydolf und Michal Nowara beide Freiwürfe - 60:65.

Zivkovic nagelte einen Distanzwurf zum 63:65 rein. Nowara machte einen Freiwurf und Zdenek Nehyba erhöhte auf 68:63 aus Sicht der Mustangs. Den Rocks lief langsam die Zeit davon. Doch die Rocks bewiesen nun Nervenstärke, anders als der ein oder andere Fan. Ein Gegenstand flog auf das Spielfeld. Dann versenkte Zivkovic den ersten Freiwurf und den zweiten vergab er, aber Corey Hallett nutzte den Rebound zu einem Drei-Punkte-Spiel, 38 Sekunden vor dem Ende. Nachdem die Mistelbacher auf der Gegenseite vergaben, foulten sie Robert Dembskis.

Der allerletzte Wurf entscheidet

Der Lette hatte die Chance die Partie auszugleichen. Er vergab Freiwurf Nummer eins. Der zweite zappelte im Netz. Ob es der Versuch war den Ring zu treffen und somit einen möglichen Offensiv-Rebound zu forcieren? Das weiß nur Dembskis, der sich jedenfalls mächtig ärgerte. Mattersburg zog zehn Sekunden vor Schluss sofort das Foul an Kozina, der machte einen von zwei Freiwürfen - 67:69. Die Rocks hatten sieben Sekunden um mit dem letzten Angriff das Spiel nochmals zu drehen. Alturban fehlten dazu, wie eingangs, erwähnt nur Millimeter.

Der Mistelbacher Anhang war nicht mehr zu halten. Konfetti flog auf das Spielfeld. Aber auch der Rocks Block feierte sein Team nach Spielende. Alles ist angerichtet für Spiel Nummer drei.

Stimmen zum Spiel

James Williams, Coach Rocks: „Es war ein gutes Play-off-Spiel. Beide Mannschaften haben hart gekämpft und es war sehr eng. Wir waren am Freiwurf heute leider zu schlecht und das werden wir bis zum nächsten Spiel korrigieren.“

Dominik Alturban, Spieler Rocks: „Es war ein genauso schweres Spiel wie das erste in Mistelbach. Es haben wieder die Kleinigkeiten entschieden, dieses Mal mit dem schlechteren Ende für uns. So ist eben eine Serie in einem Halbfinale.“

Edin Bavcic, Assistent-Coach Mustangs: „Gratulation an beide Mannschaften, das war ein echtes Play-off-Spiel, wo am Ende ein Rebound mehr oder weniger entschieden hat. In Mistelbach war es ein Rebound mehr für die Rocks, heute für uns. Es ist noch nichts entschieden.“

Philipp Germ, Mustangs: „Starkes Spiel, ich bin selber gerade noch sprachlos. Krankes Spiel, geiles Ende und zum Glück haben wir es geschafft.“