Der Grunddurchgangssieg ist in Mattersburg: Die Rocks überrollten in der Wiener Mollardgasse die Basket Flames, siegten mit 101:78. „Wir waren wirklich fokussiert. Wir denken schon langsam an die Play-offs. Das war eine Vorbereitung darauf“, skizziert BKM-Obmann Corey Hallett die Herangehensweise. Die Mattersburger sind natürlich stolz auf Platz eins nach 22 Runden — der war nach den zuletzt gezeigten Leistungen ohnehin praktisch fixiert.

Aber wer Hallett kennt, weiß auch, dass der Vereinshäuptling zu relativieren weiß: „Wir spielen nicht Basketball, damit wir den Grunddurchgang gewinnen.“ Und natürlich bringt dieser Titel ohne Mittel auch eine gewisse Bürde mit sich, in der Postseason werden die Rocker die großen Gejagten sein. Die Favoritenstellung auf den Meistertitel werden die Mattersburger wohl auch nicht mehr los: „Ich nehme diese Rolle nicht gerne an, aber das ist jetzt wohl so“, grinst Hallett.

Der Meistertitel ist also noch nicht in den Köpfen, aber immerhin den Viertelfinal-Gegner kennen die Burgenländer mittlerweile. Die Klagenfurter Wörtherseepiraten lösten am Wochenende das letzte Play-off-Ticket (im Halbfinale würde es gegen den Sieger der Begegnung St. Pölten gegen Dornbirn gehen). Die Kärntner können unangenehm werden, aber werden im Normalfall nicht zum Stolperstein. Genau so wenig, wie der letzte Grunddurchgangsgegner.

Die Deutsch Wagram Alligators reisen mit einer desaströsen 0:21-Bilanz nach Mattersburg. Wie hält man da den Fokus aufrecht? „Genau das ist das Problem. Da müssen wir unter der Woche hart daran arbeiten“, hält Hallett fest und gibt einen Einblick in die Kabine: „Ein Kollege hat uns gleich daran erinnert, dass wir letzte Saison auch gegen Basket 2000 verloren haben. Der erste Deutsch Wagramer Sieg soll nicht in Mattersburg sein.“