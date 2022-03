Rocks mit Krimi in die Play-offs

Werbung

Nach 40 Minuten stand kein Sieger fest. Die Begegnung der beiden Erzrivalen Mistelbach und Mattersburg ging in die Overtime. Dort waren die Rocks das klar bessere Team, siegten letztlich mit 83:73, bauten den Vorsprung auf die Mustangs in der Tabelle auf vier Punkte aus und zogen nebenbei auch noch den direkten Vergleich auf ihre Seite. Heißt aus Rocks-Sicht: Play-offs, wir kommen!

Das Spiel war von Beginn weg ein Wechselbad der Gefühle. Bis auf einen starken zweiten Spielabschnitt (21:9 für Mattersburg), war Mistelbach die etwas bessere Mannschaft. „Gegen Güssing hatten wir zwei knappe Niederlagen. Da hätten wir beide Spiele auch gewinnen können. Gegen Mistelbach hatten wir jetzt ein bisschen Glück, wir haben es aber auch unnötig spannend gemacht“, lässt BKM-Obmann Corey Hallett die letzten drei Runden Revue passieren, um den Fokus dann gleich auf die Zukunft zu lenken.

KOS oder Raiders? Wer wird Viertelfinal-Gegner

Diese bringt zunächst einmal eine Heim-Doppelrunde zum Abschluss des Grunddurchgangs – am Samstag (18 Uhr) gibt‘s den Derby-Schlager gegen Eisenstadt, am Sonntag (17 Uhr) wartet Dornbirn. Für die Rocks ist der Ausgang der Partien unbedeutend. Platz vier in der Ost-Division ist einzementiert. „Die Spiele sind komplett wurscht, mit dieser Einstellung gehen wir aber ganz sicher nicht hinein. Wir sind es den Fans und den Sponsoren schuldig, dass wir alles versuchen, um den Grunddurchgang mit zwei Siegen zu beenden.“ Außerdem geht es darum, ein gutes Gefühl für die Play-offs aufzubauen. Erst nach dem Derby gegen Eisenstadt werden die Rocks gen Westen blicken, denn in der anderen Division findet das Gipfeltreffen zwischen KOS Celovec und den Tirol Raiders statt. Warum das für Mattersburg so interessant ist?

Der Gewinner der Partie holt sich ziemlich sicher den ersten Platz in der West-Division und wird damit zum Viertelfinal-Gegner der Mattersburger. Gegen KOS gab es im Grunddurchgang eine Niederlage (69:76). Gegen die Raiders siegten die Rocks 101:80. Gibt‘s Präferenzen? „Nein, das ist uns egal, wenn wir am Ende ganz hinauf wollen, müssen wir in den Play-offs ohnehin jeden Gegner schlagen“, sieht es Hallett durchaus pragmatisch.