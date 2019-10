Gegen die Basket Flames feierten die Mattersburger den ersten Heimsieg seit 16. März (88:80). Die über siebenmonatige Siegpause vor Heimkulisse ist in erster Linie der Off-Season geschuldet, dennoch verloren die Rocks saisonübergreifend vier Heimspiele in Serie. Das zeigt beim Mattersburger Anspruch schon, dass nicht alles rund läuft. Gegen die Basket Flames sah BKM-Obmann Corey Hallett „einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind gerade in einem Prozess und noch immer weit weg von unserem eigentlichen Leistungsvermögen.“

Die Rocks starteten gegen die Wiener fulminant, allerdings schmolz der komfortable Zehn-Punkte-Polster im zweiten Spielabschnitt wieder gänzlich zusammen: „Eigentlich muss das Spiel nach zwei Vierteln entschieden sein“, hadert Hallett, dass die Rocker aktuell die falschen situativen Entscheidungen treffen.

Pflichtsieg, dann Bewährungsprobe

Sei‘s drum gegen die Flames reichte es dennoch zum Sieg, ein weiterer Erfolg ist auch am Freitag in Deutsch Wagram Pflicht. „Das soll gar nicht ungut klingen, aber da darf nichts passieren, das müssen wir gewinnen“, unterstreicht Hallett, dass die Niederösterreicher noch nicht in der Liga angekommen sind. Am Sonntag kommt mit (dem nominellen Titelfavoriten) Fürstenfeld dann ein anderes Kaliber in die Mattersburger Sporthalle. „Sie hatten aber jetzt Probleme und haben auch noch zwei Ausländer getauscht“, hofft Hallett endlich den ersten Coup gegen eine absolute Spitzenmannschaft einzufahren.

Ob die Mattersburger selbst noch einmal am Transfermarkt aktiv werden, ist fraglich. Bis Jänner wäre ja noch Zeit. „Wir werden uns das jetzt im November anschauen und dann entscheiden. Wir wollen den jüngeren Spielern aber eigentlich Zeit geben. Wir haben vorher schon gewusst, dass das eine Achterbahnfahrt wird“, skizziert Hallett den Plan.