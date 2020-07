Am Dienstagnachmittag hatte Mattersburg Rocks-Obmann Corey Hallett erste Neuigkeiten vom Spielermarkt für die BVZ. Claudio Vancura und Jan Nicoli werden auch in der kommenden Saison für den BKM dribbeln. „Das ist sehr gut für uns“, frohlockte der Vereinsboss: „Unsere Guards waren zuletzt top in der Liga“, erinnert Hallett, dass die beiden seit Jahren wichtige Stützen im Spiel der Rocker sind.

„Wir wollen die gesamte Mannschaft halten, aber das ist nicht so einfach.“ BKM-Obmann Corey Hallett erzählt, dass sich die Verhandlungen derweil noch ziehen.

Der Südtiroler Nicoli ist seit mittlerweilen sieben Jahren bei Mattersburg. Vancura bekleidet neben seiner Spielmacher-Rolle am Court zuletzt auch die Position des Sportlichen Leiters. „Er wird uns bei der weiteren Kaderplanung helfen“, beschreibt Hallett, der hofft so schnell wie möglich die Mannschaft für die kommende Saison zusammenzustellen. Große Veränderung ist nämlich traditionell nicht geplant. „Wir wollen die gesamte Mannschaft halten, aber das ist nicht so einfach“, versichert der Vereinshäuptling. Mit dem Personal aus der Vorsaison würden die Rocks automatisch wieder zum engen Kreis der Titelanwärter gehören. „Wenn wir nicht alle halten können, müssen wir uns am Markt umschauen“, will Hallett jedenfalls wieder eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken.