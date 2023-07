Zwei Top-Wochen für Petutschnig und Schnetzer

„Das waren zwei extrem coole Wochen“, fasst es der Bad Sauebrunner Lorenz Petutschnig zusammen und ergänzt: „Zwei zweite Plätze auf der World Tour, vorher hätten wir uns das niemals gedacht.“

Das beste Ergebnis auf der World Tour war bisher ein fünfter Platz. Nun stehen zwei Silberne zu Buche. Eine Woche nach dem tollen Auftritt auf Ios konnten Petutschnig und Schnetzer die Form von Insel zu Insel mitnehmen. Diesmal war man in Messina auf Sizilien zu Gast. Und erneut konnte der Bad Sauerbrunner mit seinem Partner überzeugen.

Zweimal konnte man das italienische Top-Team Davide Benzi und Carlo Bonifazi bezwingen – einmal in der Gruppenphase und dann im Halbfinale. Endspiel-Gegner waren dann die Argentinier Julian Amieva und Leandro Aveiro, die man in Ios noch bezingen konnte. Auf härteren Boden in Italien hatten dann die Argentinier die Nase vorne. „Ein klein wenig ärgerlich, wenn man zweimal im Finale steht und nicht gewinnt. Aber in Summe sind wir super happy, dürfen uns nicht beschweren. Wir haben viel mehr erreicht als erwartet“, so Petutschnig. In dieser Woche pausiert das Duo, dann geht es auf der nationalen Tour weiter.