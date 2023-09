Lorenz Petutschnig: Dämpfer, Pause, Training und baldige Vaterfreuden

Im Achtelfinale kam an der Seite seines Partners Flo Schnetzer das überraschende 0:2-Aus gegen das Duo Fabian Kandolf/Jakob Grasserbauer. „Das war eine Riesenenttäuschung und ein ziemlicher Dämpfer für uns. Wir waren an sich extrem gut drauf, aber wir haben wirklich schlecht gespielt. Das darf einfach nicht passieren.“ Die Chance, eine sehr starke Saison auch noch top abzuschließen, bietet sich von 22. bis 24. September beim Beachvolleyball-Event in Innsbruck der MEVZA (die mitteleuropäische Volleyball-Liga) . „Ein super Turnier, auf das wir uns freuen“, so der 30-Jährige, der nun die anstehende Hochzeit von Schnetzer in Italien nutzen wird, um dort gleich intensiv zu trainieren.

Nach dem Turnier in Innsbruck wird Petutschnig die obligate Saisonpause etwas vorziehen und schon früher kürzer treten. Er und seine Frau Susi, bereits Eltern der eineinhalb Jahre jungen Pia, erwarten die Geburt ihrer zweiten Tochter. Dann steht für einige Wochen vor allem die Familie an erster Stelle. „Spätestens im Frühjahr bin ich aber wieder voll ready.“