Lorenz Petutschnig: „Extrem happy über Platz zwei“

Die griechische Insel Ios ist tendenziell als Party-Destination bekannt. Vergangene Woche war das Kykladen-Urlaubsziel aber Schauplatz der Beachvolleyball-Pro-Tour. Bei den Herren nutzten der Bad Sauerbrunner Lorenz Petutschnig und sein Partner Florian Schnetzer das Future-Event, um Punkte und Selbstvertrauen zu sammeln. Das Vorhaben sollte bestens umgesetzt werden, am Ende freute sich das rot-weiß-rote Duo über Platz zwei. „Das ist eine große Überraschung und freut uns total. Wir haben uns vor Ort von Beginn an wohl gefühlt, waren schon ein paar Tage früher da und konnten uns auf die windigen, schwiergen Bedingungen sehr gut einstellen,“ resümierte Petutschnig mit einem Lächeln. Kein Wunder, ging der Turnierplan letztlich komplett auf. Dabei drohte im Viertelfinale das Aus, als sie gegen ihre griechischen Kontrahenten Georgios Terzoglou und Iason Kanellos 18:21 und 17:20 zurücklagen. Am Ende setzten sich Petutschnig/Schnetzer aber noch 24:22 sowie 15:12 durch. „Wir spielen derzeit einfach auch sehr gut, das freut uns besonders und macht natürlich Lust auf mehr.“

„Es kommt nicht so oft vor, so weit vorne zu landen“

Dass es auf Ios nicht zum großen Triumph reichte, lag nach einem klaren Zweisatz-Erfolg im Semifinale gegen die Argentinier Leo Aveiro und Bautista Amieva (21:19, 21:17) am norwegischen Duo Markus Mol und Jo Gladsøy Sunde, das im Endspiel knapp die Nase vorne hatte – am Ende siegten sie 21:17, 27:25. Die Finalniederlage trübte das Gesamte aber nicht: „Es kommt nicht so oft vor, bei so einem Turnier so weit vorne zu landen, ums schöner ist das natürlich.“

Weiter geht es nun für Lorenz Petutschnig und Co. in Italien, konkret beim Future auf Sizilien in Messina, danach setzt das Duo die Turnierserie nach einer kurzen Pause in Österreich fort. Fix ist: Der Beachvolleyball-Sommer kann kommen!