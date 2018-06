Eine Schulterverletzung im Jahr 2016 sollte das Leben des Bad Sauerbrunners Lorenz Petutschnig ordentlich durcheinanderwirbeln. Eine Operation war unumgänglich, 18 Monate ist das her. Seitdem stand der 25-Jährige – einen kurzen Comebackversuch ausgenommen – nicht mehr am Beachcourt.

Die lädierte Schulter macht weiterhin Probleme. „Es gibt eigentlich wenig Neues zu erzählen“, meint Petutschnig beim Telefonat mit der BVZ: „Es geht alles sehr schleppend. Ich habe noch keine konkreten Pläne.“ Während seiner eineinhalbjährigen Leidenszeit machte Petutschnig viele Höhen und Tiefen durch, vor allem psychisch: „Wenn du so abrupt aus deinem Lebensmittelpunkt gerissen wirst, ist das nicht einfach. Ich habe mir viel den Kopf zerbrochen, aber es bringt nichts, sich jeden Tag zu stressen. Ich sehe das jetzt entspannter.“

Leise Hoffnung gibt es mittlerweile. Petutschnig konzentriert sich neben seiner Schulter nun auch auf die Brustwirbelsäule: „Vielleicht haben wir zu viel auf die Schulter geschaut. Da ist gar nichts weiter gegangen, jetzt sind leichte Fortschritte da.“ Wie lange die Aufbauarbeit noch dauern wird, können die Ärzte und Physios aber weiterhin nicht abschätzen.

Mittlerweile hat Petutschnig auch seinen Fokus verändert. In den ersten neun Monaten trainierte der Bad Sauerbrunner ganz normal – der Ball blieb im Gerätekammerl, Ausdauer- und Krafteinheiten standen am Programm vormittags, wie nachmittags. Derzeit gibt es am Vormittag zwei Stunden Training, am Nachmittag sitzt Petutschnig auf der Uni, möchte sein Betriebswirtschaftsstudium abschließen.

Keine Gedanken an Karriereende

Von einem leisen, stillen und heimlichen Karriereende will er aber weiterhin nichts wissen. „Das oberste Ziel ist, dass ich wieder spiele. Aber ich bin auch Realist: Wenn es nur auf nationaler Ebene oder bei Ein-Stern-Turnieren auf der Tour ist, dann ist es eben so“, will Petutschnig auf jeden Fall zurück auf den Sand – in einer Woche mit dem World Turnier in Baden ist die Lust nochmal größer.

In der Kurstadt stand übrigens auch Petutschnigs etatmäßiger Partner Alexander Huber nicht am Court. Dieser hält sich derzeit mit verschiedenen Partnern bei kleineren Turnieren fit. Sobald Petutschnig wieder einsatzfähig ist, will der Kärntner dann wieder an der Seite des Burgenländers aufschlagen. Das war bisher erst einmal der Fall: Im Winter 16/17 formierte sich mit Huber/Petutschnig ja ein potenzielles neues rot-weiß-rotes Spitzenduo. Der einzige gemeinsame Einsatz war in China 2017.