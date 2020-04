Es wäre so schön gewesen. Die für den 27. März im Deutschkreutzer Vinatrium anberaumte Siegerehrung der BVZ-Sportlerwahl fiel 2020 der Corona-Krise und den Maßnahmen der Bundesregierung zum Opfer. Ein weiterer Pflichttermin für die Sportler von Nord bis Süd musste abgesagt werden. Die große Bühne blieb heuer leer. So bleibt die Hoffnung auf 2021. Zukunftsmusik, denn erst zählen die Sieger des aktuellen Jahres und diese haben es durchaus in sich.

Allen voran Leon Zsuganits (U16-Kicker vom ASV Draßburg), der sich nicht nur den Sieg bei der Wahl zum Sportler des Bezirks Mattersburg sicherte, sondern auch den Landessieg — mit sensationellen 24.914 Stimmen. Nur Gesamtsieger Markus Kuster konnte mehr Stimmen für sich verbuchen. Der Goalie vom SV Mattersburg kam auf den Allzeitrekord-Wert von 195.524 Stimmen. Für Youngster Leon war die Wahl zum Sportler des Jahres natürlich etwas Herausragendes: „Ich habe letzte Woche die Zeitung gelesen und mich wirklich riesig gefreut über das tolle Ergebnis“, berichtete der junge Mittelfeldspieler aufgeregt.

In den Fußstapfen von Idol und Bruder

Er ist damit Nachfolger von Lukas de Zordo, seinem Bruder, der in den beiden Jahren davor jeweils Mattersburgs Sportler des Jahres war. Und über den sagt Zsuganits stolz: „Er ist auch mein Vorbild.“ Die Lieblingsmannschaften vom Nachwuchskicker sind Juventus Turin, Paris St. Germain und auch die U7-Mannschaft aus Draßburg, wo Schwester Samantha spielt und Bruder Lukas der Coach ist. Und dieses Team durfte heuer auch jubeln — zumindest zu Hause, weil ja große Feierlichkeiten aktuell nicht möglich sind. „Dementsprechend habe ich es nicht gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Kids daheim ordentlich gejubelt haben. Jedenfalls waren die Rückmeldungen großteils euphorisch“, so Lukas de Zordo, der mit seiner Truppe den Sieg aus dem Vorjahr wiederholen konnte und persönlich seinen vierten Triumph bei der BVZ-Sportlerwahl einfahren konnte — zweimal als Sportler des Jahres und nun zum zweiten Mal mit seiner U7-Mannschaft. De Zordo lüftet auch das Erfolgsgeheimnis für die Triumphe bei der BVZ-Sportlerwahl: „Die Familie steht da voll dahinter, aber eine Person ragt dann noch heraus: meine Mama.“

Ebenfalls ihren zweiten Sieg in Serie sicherte sich die Marzerin Anna Schmidl, die erneut Sportlerin des Jahres im Bezirk Mattersburg wurde. Die Kickboxerin fügte ihrer Sammlung auch heuer wieder zahlreiche Medaillen bei internationalen Wettkämpfen hinzu, unter anderem lachte die Zwölfjährige 2019 bei der Europameisterschaft im ungarischen Györ vom Siegesstockerl, holte Silber. „Anna ist eine Vollblutsportlerin“, lobt Coach Michael Gerdenitsch eine seiner Vorzeige-Sportlerinnen. Bei Schmidl passe einfach das Gesamtpaket. Neben dem Talent zeichne sie großer Ehrgeiz und Pflichtbewusstsein aus. „Sie ist auch bereit große Einbußen in Kauf zu nehmen. Sei es ganz früh aufzustehen, um auf ein Turnier zu fahren, oder sei es, dass sie ihre Freundinnen nicht treffen kann, weil sie trainieren muss“, weiß Gerdenitsch, dass Schmidl stets ihre sportlichen Ziele im Fokus hat, auch wenn es aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation zusehend schwer wird das Training durchzuziehen.

Doch Coach Gerdenitsch hat gute Ideen seine Sportler bei Laune zu halten. So wird mit seinen Topathleten – Emma und Alessandro Nukic, Yvonne Schmidl, sowie Anna Schmidl und ihrem Bruder Felix – regelmäßig gemeinsam online trainiert. Gerdenitsch liegt der Sport einfach am Herzen, weshalb er sich auch den Titel „Gute Seele“ mehr als verdient hat. Wer in dieser Kategorie für ihn gevotet hat? „Das weiß ich nicht, keine Ahnung, aber ich will es auch nicht wissen“, grinst Gerdenitsch, den die Auszeichnung freut: „Ich fühle mich geschmeichelt, weil es auch heißt, dass die Leute meine Arbeit honorieren. Nicht nur die als Trainer, sondern auch anderen Dinge, wenn ich zum Beispiel mithelfe, das Vereinshaus wieder herzurichten.“

Dass bei der BVZ-Sportlerwahl gleich zwei Titel an die Kickboxer gehen, freut Gerdenitsch besonders. Allerdings ist es für ihn nicht der einzige Grund zur Freude. Am 24. März, um 0.25 Uhr erblickte Töchterchen Elena das Licht der Welt. Für Gerdenitsch ist es das dritte Kind, das erste mit seiner jetzigen Lebensgefährtin Viktoria Hader (ebenfalls Kickboxerin). „Mir geht es nicht schlecht“, meint Gerdenitsch trotz Coronakrise.