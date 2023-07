Startschuss im Pokal

Kobersdorf - MSV 2020, Freitag, 19.30 Uhr. Während der MSV letzte Saison über den Meistertitel der 1. Klasse jubeln durfte, mussten sich die Kobersdorfer mit dem dritten Platz begnügen. Jetzt kommt es zum neuerlichen Aufeinandertreffen. MSV-Coach Josef Kühbauer ist sich der Stärke seines Gegners bewusst: „Die kennen wir ja schon. Die sind sehr heim- und spielstark.“ Man darf von einem engen Aufeinandertreffen beider Teams ausgehen. Letzte Saison konnte in zwei Spielen jeweils die Heimmannschaft gewinnen. In der Favoritenrolle sieht sich Kühbauer trotz des Liga-Unterschiedes aber nicht unbedingt: „Die werden uns alles abverlangen. Die Mannschaft hat sicherlich auch 2. Liga-Niveau.“ Matthias Steiner, Sportlicher Leiter der Kobersdorfer, zeigt sich hingegen gelassen: „Wir haben bisher eine äußerst zufriedenstellende Vorbereitung hinter uns, kennen den Gegner und wollen dahingehend natürlich auch versuchen weiterzukommen.“Aktuelle Infos: Mattersburg reist komplett an. Bei Kobersdorf steht über einer Personalie aufgrund einer Krankheit noch ein Fragezeichen.

Rohrbach - Marz, Freitag, 19.30 Uhr. Das Nachbarschaftsderby zwischen Rohrbach und Marz ist immer ein Kracher. Wenn diese Konstellation aber noch dazu im Cup stattfindet, darf man mit einem richtigen Spektakel rechnen. Für Rohrbach-Obmann Roman Landl besteht aber kein Druck: „Wir erwarten uns nicht viel. Das Spiel gehört für uns noch zur Vorbereitung.“ Die Bilanz der letzten Saison zeigt dabei klare Vorteile für die Gäste aus Marz: zwei Spiele, zwei Siege, 4:0 Torverhältnis. Auch für Roman Landl sind die Rollen klar verteilt: „Natürlich sind die Marzer als Landesligist ganz klarer Favorit.“ Vor heimischer Kulisse darf man aber von einem beherzten Auftreten der Gansbären ausgehen. Marz-Trainer Dadi Maxell: „Das ist immer ein heißes Duell, im Cup noch mehr. Wir werden alles reinhauen, um weiterzukommen.“Aktuelle Infos: Die Rohrbacher wollen vor der Partie keine Infos über Ausfälle preisgeben.

Mannersdorf - Draßmarkt, Samstag, 18 Uhr. Draßmarkt-Trainer Christian Rotpuller: „Ich habe gesehen, Mannersdorf hat einige neue Spieler. Von daher sind sie schwierig einzuschätzen. Jedenfalls werden wir sie sehr ernst nehmen und wollen weiterkommen.“ Dieser Vorgabe möchte der UFC Mannersdorf natürlich entgegenwirken, nimmt die Hürde mit viel Selbstbewusstsein an. „Wir wollen so lange es geht dagegenhalten, sehen das als Herausforderung. Im Endeffekt können wir nur überraschen, wir werden sicherlich auch viel durchtauschen und versuchen, allen Spieler einen Einsatz zu gewähren.“, so Ralph Supper, Sportlicher Leiter des UFC. Aktuelle Infos: Draßmarkt fehlen Emanuel Straß und Kurt Köllerer. Ein Einsatz von Jürgen Kornfeld war zu Wochenbeginn fraglich. Mannersdorf wird voraussichtlich alle Akteure an Bord haben.

Kaisersdorf/St. Martin - Bad Sauerbrunn, Samstag, 18 Uhr. Kaisersdorf-Coach Lorandt Schuller: „Wenn Bad Sauerbrunn mit der ersten Garnitur kommt, dann muss man realistisch sein, dann wird es sauschwierig. Es ist aber auf jeden Fall ein tolle Generalprobe für die Meisterschaft, gegen so einen starken Gegner antreten zu können.“ Bad Sauerbrunns Marschrichtung ist klar: „Wir nehmen das Spiel sehr ernst, wollen in die zweite Runde und eine gute Generalprobe für die Meisterschaft abliefern . Aktuelle Infos: Kaisersdorf/St. Martin ist bis auf Besart Toska komplett. Bad Sauerbrunn muss lediglich auf Christoph Krenn verzichten.

Mitte-Team im BFV-Cup, sind gegen Oberpullendorf der krasse Außenseiter. Foto: BVZ

Antau - Oberpullendorf, Samstag, 18 Uhr. Im Spiel zwischen Antau und Oberpullendorf sind die Kräfteverhältnisse klar verteilt: Antau wurde Vierter in der 2. Klasse. Oberpullendorf wurde auch Vierter, hingegen aber in der 2. Liga. Vor allem die starke Rückrunde lässt auf die Qualität des SCO schließen. „Ich meine das nicht abwertend, aber es muss unser Anspruch sein, eine solche Hürde zu überwinden,“ so SCO-Funktionär Michael Heger. Antau spielte bislang aber eine starke Vorbereitung, darunter steht auch ein 9:0-Triumph gegen Zagersdorf. Dieser Stärke ist sich auch Heger bewusst: „Antau wird sicher nichts herschenken.“ Antau-Trainer Peter Strodl: „Für uns ist es ein Top-Vorbereitungsspiel, wir freuen uns auf das Spiel. Uns ist aber klar, dass wir der klare Außenseiter sind.“Aktuelle Infos: Oberpullendorf wird die Reise ohne Alex Groß antreten. Antau muss auf Endrit Kuqi, Lukas De Zordo und Manuel Hergovits verzichten.

Weppersdorf - Lackenbach, Samstag, 18 Uhr. Vor erst zwei Wochen gab es interessanterweise ein Testspiel zwischen den beiden Teams - dieses konnte Lackenbach mit 3:2 für sich entscheiden. SVL-Obmann Stefan Horvath: „Es ist aber klar, dass jetzt ganz andere Voraussetzungen herrschen. Ich glaube, dass man das Testmatch nicht mit dem Cup-Spiel vergleichen kann. Ich erwarte mir eine gute Leistung meiner Mannschaft. Und das Ziel ist natürlich weiterzukommen.“ Vor dem Duell außerdem interessant: Lackenbach-Coach Christian Janitsch trifft auf seinen Ex-Klub - bis Herbst des Vorjahres trainierte er Weppersdorf.Aktuelle Infos: Lackenbach reist vollzählig an - einzig Maxi Janitsch muss wohl passen.

Neutal - Steinberg, Samstag, 18 Uhr. Das einzige ligainterne Duell in der ersten Runde im Mittelburgenland steigt in Neutal, wo zwei Klubs aus der 2. Liga aufeinandertreffen. Man kennt sich also gut - vor einer neuen Saison hat das aber nicht viel zu bedeuten, wie der Sportliche Leiter der Neutaler, Gerald Trummer, meint: „Vor Beginn der Meisterschaft ist es schwer, Gegner einzuschätzen. Ich kann nur sagen, wir werden von unserer Seite alles Mögliche tun, um weiterzukommen. Eine Woche vor Saisonstart wollen wir uns unseren Fans gut präsentieren.“ Steinberg hofft, gleich zum Cup-Auftakt an die tolle Vorsaison, die mit dem 2. Platz endete, anschließen zu können. Obmann Manfred Schmidt: „Das ist unser Ziel.“Aktuelle Infos: Beide Teams treten voraussichtlich vollzählig an.

Unterpullendorf - Deutschkreutz, Samstag, 18 Uhr. Wie auch die Nachbarn aus dem Blaufränkischland müssen die Deutschkreutzer als einer von drei Oberpullendorfer Landesligisten zu einem Aufsteiger der 2.Klasse. Mit dem SC Unterpullendorf wartet eine eingespielte Mannschaft, die nach dem Meistertitel vergangene Saison nur so vor Euphorie strotzt. „Wir freuen uns einfach, eine qualitativ stärkere Mannschaft bei uns begrüßen zu dürfen. Wir sehen das mehr als Training, gehen als kompletter Underdog und ohne Druck in die Partie. Die Kulisse wird hoffentlich auch eines solchen Auftrittes würdig sein, Sportfest haben wir auch an jenem Tag.“, zeigt sich SCU-Abwehrchef Philip Juranich erfreut über das Cup-Los. In Deutschkreutz hingegen ist man sich seiner Favroitenrolle bewusst, will diese auch in nicht weniger als das Weiterkommen ummünzen: „Wir werden trotz des Klassenunterschiedes nichts auf die leichte Schulter nehmen, wenn wir aber so spielen wie in den vergangenen zwei Partien, dann werden wir uns als gestandener Burgenlandligist mit unserer Klasse und Routine durchsetzen. Wichtig ist mir, dass am Ende dieses Spiels alle 22 Akteure verletzungsfrei den Platz verlassen können.“, gibt FCD-Trainer Peter Benes kund. Aktuelle Infos: Dem SCU fehlen mit Laszlo Legoza, Balint Komoroczi und Lukas Schattovits drei etatmäßige zentrale Mittelfeldspieler, der FC Deutschkreutz muss eventuell sogar einen Kaderspieler zu Hause lassen.

Loipersbach - Ritzing, Samstag, 18 Uhr. „Dass wir als klarer Favorit nach Loipersbach reisen, das ist ganz logisch, nichtsdestotrotz ist das für uns die Generalprobe im Hinblick auf den anstehenden Meisterschaftsstart und die wollen wir unter keinen Umständen mit einer negativen Note beenden“, erweist sich Ritzing-Coach Joe Furtner als optimistisch, warnt zugleich aber vor einer Überraschung, die „der Cup wie so oft in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat.“ Gelassener in diesen Pflichtspiel-Auftakt kann SVL-Trainer Christian Freiler schreiten: „Wir sehen das mehr als Testpartie, in Wirklichkeit kann man gegen einen solchen Kracher wie Ritzing nur überraschen, so ehrlich muss man sein. Geschlagen geben werden wir uns im Vorfeld aber natürlich auch nicht, wir werden einfach versuchen, es dem Gegner so gut es geht schwer zu machen.“ Aktuelle Infos: Bei Ritzing könnten die Neuzugänge David Nowak und Tine Kavcic noch nicht spielberechtigt sein. Zoltan Varga und Gorgö Török werden dem SVL nicht zur Verfügung stehen, die Tormannfrage wird sich auch erst im Laufe der Woche beantworten.

Markt Neuhodis - Horitschon, Samstag, 18 Uhr. Horitschon-Trainer Edi Stössl muss in seiner Rolle als „The Special One“ als einziger Übungsleiter mit seinen Mannen über die „Gebietsgrenze“ hinaus zum Aufsteiger der 2. Klasse Süd, dem ASK Markt Neuhodis. „Wir werden das Spiel logischerwise sehr ernst nehmen. Es ist kein Geheimnis, dass die Euphorie bei einem Aufsteiger größer ist als sonst wo, die können obendrein auch kicken und sind sicherlich hochmotiviert, gegen einen Verein aus der Burgenlandliga anzutreten. Wir werden fokussiert auftreten, 100 Prozent geben und das erste Pflichspiel auch als solches betrachten“, bereitet Stössl seine Jungs mental auf das Cupspiel vor. Aktuelle Infos: Sebastian Trenkmann, Manuel Baumgartner und Patrick Landl fehlen verletzungsbedingt. Rene Maschler und Philip Wessely stehen der Mannschaft ebenfalls nicht zur Verfügung. Dafür rückt Basti Lehner nach Krankheit wieder zur Stössl-Elf.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach - Draßburg, Sonntag, 16 Uhr. FSG-Trainer Markus Schmidt: „Da Draßburg am Freitag in der Regionalliga spielt, ist es schwer zu sagen, mit welcher Mannschaft sie zu uns kommen. Egal welche Truppe kommt, es wird jedenfalls eine schwere Aufgabe. Wir selbst haben aber eine gute Vorbereitung hinter uns und wollen Paroli bieten.“ Draßburg nimmt das Spiel ernst: „Wir wollen die Hürde FSG packen“, so Trainer Michael Porics, der den Kader aber noch nicht weiß, weil zwei Tage vorher der Ostliga-Start gegen Marchfeld stattfindet. Gut möglich, dass ein paar 1b-Spieler dabei sind. Aktuelle Infos: Noah Exel fehlt der FSG, die sonst komplett antritt.