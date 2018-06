Der Forchten-steiner Andreas Puntigam eroberte bei der EM im 3D-Bogenschießen die Silbermedaille. Im deutschen Oberwiesenthal startete der Burgenländer als Zweitjüngster der Jugend-Langbogenklasse. Auf dem selektiven Kurs setzte er sich nach dem ersten Tag auf Position drei, verlor am zweiten Tag aber an Terrain und rangierte nach Tag zwei und drei auf dem fünften Rang.

Die Medaillen waren am Schlusstag aber weiter in Reichweite und Puntigam setzte am letzten Parcours zur Aufholjagd an. Seine Gruppe gewann er mit über 100 Punkten Vorsprung. Da die Ergebnisse der Spitzengruppe noch nicht bekannt waren, musste Puntigam ein wenig zittern. Schlussendlich durfte der Forchtensteiner mit 2.388 Punkten eben über die Silberne jubeln.