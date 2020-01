28 Spieler (inklusive vier Torhüter) und zehn Betreuer werden dabei in Troia - südwestlich von Setubal auf einer Landzunge gelegen - bis Sonntag in einer Woche am optimalen Feinschliff des Fußball-Bundesligisten für das Frühjahr arbeiten.

Via Lissabon ging es im Zuge der Anreise erst per Bus und dann per Fähre weiter Richtung Hotel. Ab Freitag startet dann die tägliche Trainingsarbeit - der erste Probegalopp erfolgt am Samstagvormittag gegen U.F.C.I. Tomar, der zweite Test am Dienstag gegen Cova de Piedade.