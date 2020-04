NOEN

Für die Blau-Weißen ist die ÖFB-Entscheidung „Saisonannullierung“ schon sehr bitter. Die Kampfmannschaft war auf Kurs die beste Saisonplatzierung in der Vereinsgeschichte zu erreichen. Nach dem erstmaligen Aufstieg in Burgenlands höchste Leistungsstufe erreichte Trainer Heinz Kremser mit seinem Team 2017/2018 den starken siebenten Platz, im vergangenen Jahr rangierten Daniel Hutter und Co. auf Platz acht und nach dem letzten Spiel der jetzt annullierten Saison gar auf Platz sechs.

„Die ÖFB-Entscheidung ist zu akzeptieren, da es das Regulativ so vorgibt. Natürlich schade, dass es keine sportlichen Entscheidungen um Auf- und Abstieg gibt. Die Burgenlandliga-Truppe war gut unterwegs, wäre interessant gewesen, ob wir unter den ersten Sechs geblieben wären. Vor allem schmerzt uns der Abbruch aber wegen unseres 1b-Teams, weil wir dort auf einem Aufstiegsplatz standen und auch gerne aufgestiegen wären. Mit dem wiedergenesenen Dominik Strondl und Neuzugang Kevin Kele wären wir im Angriff sehr gut aufgestellt gewesen“, so SCBS-Coach Kremser.

Auch der Sportliche Leiter Richard Kern sieht es im Grunde genommen gut, so wie es ist, aber „mit der Wertung hätten sie glaube ich noch warten können, weil was macht man, wenn man im Herbst noch immer nicht spielen kann?“

In den nächsten Wochen halten sich die Sauerbrunn-Kicker laut Trainer Kremser mit Grundlagenausdauertraining und Kräftigung fit. „Dazu bekommen sie spezielle Laufprogramme für das Schnelligkeitstraining und am Ende der Woche schicken sie mir die Anzahl ihrer Trainings, die von mir statistisch gesammelt werden. Sie sind sehr fleißig unterwegs.“