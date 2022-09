Alfred Wagentristl: Meistertrainer kehrt zurück als Meistertrainer

Werbung

DEUTSCHKREUTZ - SCHATTENDORF, FREITAG, 19.30 UHR. Über zwei Jahre war Alfred Wagentristl in Deutschkreutz als Trainer tätig, gekrönt wurde seine Station im Mittelburgenland mit dem Meistertitel in der 2. Liga Mitte in der Saison 2013/14.

Nun kehrt der Meistermacher mit Aufsteiger Schattendorf an seine alte Wirkungsstätte zurück. „Ich habe schöne Jahre dort verbracht. Es sind auch noch Spieler dabei, die ich dorthin gebracht habe. Ich kenne die Mannschaft also ganz gut“, freut sich Wagentristl auf das Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein. Angesichts der tabellarischen Lage ist aber keine Zeit für Sentimentalität. Schattendorf droht in den Abstiegskampf zu rutschen: „Wir sind in Deutschkreutz sicher nicht der Favorit, aber der Saisonverlauf hat gezeigt, dass sie auch nicht unverwundbar sind. Ich glaube sie liegen uns ganz gut. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel auf einem schönen, großen Sportplatz.“

Ich habe schöne Jahre dort verbracht. Es sind auch noch Spieler dabei, die ich dorthin gebracht habe. Ich kenne die Mannschaft also ganz gut.“

Alfred Wagentristl über Ex-Verein Deutschkreutz

Für die Deutschkreutzer wird die Schattendorf-Partie jedenfalls ein wichtiges Heimspiel, ist nach drei Niederlagen in Folge - noch dazu ohne eigenen Treffer - doch schon etwas Unruhe beim Traditionsklub zu vernehmen. Die Leistung zuletzt in Pinkafeld, besonders in Spielhälfte eins, gibt zwar Anlass zur Hoffnung, doch am Ende stand man wieder mit leeren Händen da.

„Natürlich ist es ein wichtiges Spiel für uns. Wir spielen zu Hause gegen einen Aufsteiger, werden sie sicher nicht unterschätzen, aber es wird wieder Zeit für Punkte“, erklärte Deutschkreutz-Trainer Mario Pürrer vor dem Duell. Besonders in der Offensive wird mehr Durchschlagskraft gefragt sein. Personell sieht es bei den „Kreutzern“ gut aus, der zuletzt lange verletzt gewesene Christian Stutzenstein könnte wieder in den Kader zurückkehren. Auch wenn der Trainer einschränkt: „Für die Startelf wird es noch nicht reichen.“

Bei den Gästen sollte der zuletzt angeschlagene Jakob Koppensteiner wieder einsatzfähig sein: „Der Junge kann uns mit seiner Dynamik sehr weiterhelfen.“