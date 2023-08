Am Notizblock der Bezirksklubs: Ligaerhalt und Top-Sechs

Die Ausgangslagen der Klubs aus dem Bezirk sind unterschiedlich. Das ambitionierte Ziel in Bad Sauerbrunn lautet Top-Sechs, man will diesmal endgültig im oberen Drittel andocken. Blickt man auf den Kader des Kurort-Vereins, dann darf man dieses Vorhaben keineswegs als unmöglich einstufen. Die Bad Sauerbrunner sind auf allen Positionen qualitativ stark besetzt, haben mit Philipp Puchegger und Thomas Piermayr defensiv aufgerüstet und vorne mit Tomi Ivanovic, Benjamin Knessl und Marco Dominkus nachgebessert. Das Quintett kommt durchgehend mit Regionalliga-Erfahrung ins Wetterkreuz-Stadion. Trainer Heinz Kremser macht auch gar keinen Hehl draus: „Wir wollen heuer den nächsten Schritt machen, den wir vorige Saison verpasst haben. Sprich einen Top-Sechs-Rang.“

Dadi Maxell: „Wir sind jetzt fast immer Außenseiter“

Logisch, dass man in Runde eins als Favorit zum Bezirksderby nach Marz reist. Der Aufsteiger ist klarer Außenseiter in der Auftaktrunde und hat sein Ziel klar definiert, Trainer Dadi Maxell betont: „Ganz klar, der Fokus liegt auf dem Klassenerhalt, alles was darüber hinaus geht ist schön und nehmen wir gerne mit.“ Nachsatz: „Wir sind heuer genau in der konträren Situation. Im Frühjahr waren wir die Gejagten, immer der Favorit. Das ist jetzt komplett anders. Ich glaube, dass wir in fast jedem Spiel der Außenseiter sind.“ Diese Rolle nimmt man beim ASK an, will aber lästig sein, die nötigen Punkte sammeln und die großen Gegner auch ärgern: „Es wird notwendig sein, immer bis zur letzten Minute hellwach zu sein“, weiß Maxell, „weil in der Burgenlandliga das Tempo noch ein Stück höher ist.“ Beim Auftakt gegen Bad Sauerbrunn hat man „wenig zu verlieren, aber viel zu gewinnen.“ Personell wird Marz aus dem Vollen schöpfen können und der Auftrag ist klar: „Bad Sauerbrunn das Leben schwer machen und am besten gleich punkten. Weil ein guter Start ist immer wichtig“, so Maxell.

Den will auch der SV Schattendorf einfahren, beginnt die Saison daheim gegen das Überraschungsteam des Vorjahres , den SV Leithaprodersdorf. „Es wird dennoch ein wenig eine Unbekannte“, so SVS-Trainer Marco Cadek und fügt an: „Leithaprodersdorf hat einen neuen Trainer und ein paar neue Spieler. Wir schauen aber auf uns, wollen den Auftakt so gut wie möglich gestalten.“ Deshalb passt es gut, dass alle Spieler an Bord sind, der Coach auf die beste Elf zurückgreifen kann und für heuer einen einstelligen Tabellenplatz anvisiert: „Weil eine Zittersaison wie in der abgelaufenen Spielzeit brauche ich kein zweites Mal und wenn wir am Ende einstellig sind, dann wird man mit Sicherheit nicht bis zum Schluss bangen müssen. Dazu müssen wir aber in jeder einzelnen Partie bereit sein, alles abzurufen.“