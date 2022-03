Bad Sauerbrunn gegen Deutschkreutz: „Cluster war erst im Entstehen“

Die 17. Runde in der Burgenlandliga glich einer wahren Rumpfrunde. Nur drei von sieben Spielen konnten durchgeführt werden. Der Spielverderber: Corona. Während drei der vier abgesagten Begegnungen nachgetragen werden, steht das Spiel des FC Deutschkreutz gegen Bad Sauerbrunn vor der 0:3-Strafverifizierung, ist derzeit im Online-System des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV) der Vermerk Nichtantreten neben dem Spiel zu sehen. Nichtantreten des FC Deutschkreutz nämlich. Wie kam es dazu?

BFV lehnte eine Spielverschiebung ab

Am Donnerstag-Abend meldete sich der erste Deutschkreutz-Spieler bei den Verantwortlichen und gab an, dass bei ihm das Corona-Virus nachgewiesen wurde, er also „positiv“ war. „Daraufhin wurden wir hellhörig und wiesen die Spieler an, sich testen zu lassen. Dies geschah sowohl mittels Antigen- als auch PCR-Tests“, erklärte FCD-Obmann Robert Strobl. Am selben Abend wurde auch der BFV telefonisch vorab informiert. Die Folge der durchgeführten Tests waren fünf „positive“ Tests, die tags darauf auch dem BFV übermittelt wurden.

Fünf offiziell nachgewiesene Covid-Fälle (seit den Lockerungen der Bundesregierung mit 5. März nicht mehr Verdachtsfälle) sind bei Kaderspielern notwendig, um ein Spiel Corona-bedingt abzusagen. Da einer der fünf Deutschkreutz-Spieler, die beim Verband gemeldet wurden, von diesem nicht als sogenannter „Kaderspieler“ akzeptiert wurde, stimmte der BFV einer Absage nicht zu. BFV-Sportreferent Josef Bauer: „Wir haben uns bei dieser Entscheidung strikt an die festgesetzten und adaptierten Durchführungsbestimmungen gehalten.“ Strobls Konter: „Das war Freitag zu Mittag, am Abend hätten wir gespielt. Als Veranstalter konnten wir es aber nicht riskieren, zu spielen. Der Cluster war erst im Entstehen und vorherzusehen.“

Somit entschied man sich beim FCD, ein „Nichtantreten“ in Kauf zu nehmen, um die Gesundheit der Spieler und aller Beteiligten zu schützen. „Bereits am Samstag hatten wir einen weiteren bestätigten Fall unter den Spielern, zu Beginn der Woche sogar zehn“, sah sich Strobl im Gespräch mit der BVZ am Dienstag in der Vereins-Entscheidung bestätigt, „die Gesundheit hat immer Vorrang. Auch für die gegnerischen Spieler wäre es ein Risiko gewesen. Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, die Spieler nicht anzuweisen, sich testen zu lassen, dann hätten sie unter Umständen spielen können. Diese Alternative wäre fahrlässig gewesen, kam für uns nicht in Frage.“

Dienstag-Spiel wurde frühzeitig abgesagt

Vorgestern, Dienstag, wäre auch der Nachtrag des aufgrund von Corona abgesagten Frühjahrsauftakts in Kohfidisch angesetzt gewesen. Wegen der angestiegenen Fälle in den Reihen der Deutschkreutzer wurde dieses bereits am Wochenende abgesagt, muss erneut ein neuer Termin gefunden werden.

Bleibt noch die Wertung des Spieles gegen Bad Sauerbrunn. Im Grunde bedeutet ein „Nichtantreten“ ein 0:3, sowie Rückreihung bei Punktegleichheit und eine Geldstrafe für den Verein. Beglaubigt muss das Ergebnis vom Straf- und Meldeausschuss (STRUMA) des BFV werden, der heute, Donnerstag, wieder zusammentritt. Die handelnden Personen müssen sich wohl auf eine „heiße“ Sitzung gefasst machen, denn bei den Deutschkreutzern möchte man eine Strafverifizierung keinesfalls so ohne Weiteres hinnehmen. Robert Strobl stellt klar: „Wir sind derzeit dabei, unsere Argumente aufzubereiten. Unser Standpunkt ist, dass wir uns richtig verhalten haben, wir bestehen darauf, dass im Sinne des Sports und der Gesundheit das Spiel neu angesetzt wird.“