Bad Sauerbrunn: Nächster Anlauf in Richtung Top-Sechs

„Wir haben es in der letzten Saison schon angepeilt und dann nicht ganz geschafft, das Ziel ist heuer erneut ein Platz unter den Top-Sechs“, stellt Trainer Heinz Kremser klar – und beim Blick auf den Kader des SC Bad Sauerbrunn darf man den Kickern aus dem Kurort das Vorhaben durchaus zutrauen. Mit Thomas Piermayr und Philipp Puchegger hat man defensiv Qualitätsspieler retour bzw dazubekommen.

Im Mittelfeld soll Tomislav Ivanovic die Fäden ziehen und auf der Außenbahn hat man zwei Tempo-Spieler mit Benjamin Knessl und Marco Dominkus geholt.

Die Vorbereitung verlief nicht ganz wunschgemäß: „Es haben immer wieder Spieler gefehlt, waren auf Urlaub“, so Kremser, der dann auch das eine oder andere durchwachsene Testspiel, wie das 0:1 in Neutal, sah. Zuletzt tankte der SCBS aber viel Selbstvertrauen, schoss sich mit einem 6:1-Sieg bei der Generalprobe gegen Breitenau für die kommenden Pflichtspielaufgaben warm: „Insgesamt war es ein gelungener Test gegen einen unterklassigen Gegner, der sich bis zum Schluss gewehrt hat. Wir haben gut kombiniert und waren konditionell überlegen“, resümierte Kremser, der aber weiß: „So richtig zählt es erst ab jetzt.“ Die kommenden Aufgaben: BFV-Cup in Kaisersdorf am Samstag und eine Woche später Liga-Auftakt in Marz.