Bad Sauerbrunn startet in Leithaprodersdorf

LEITHAPRODERSDORF - BAD SAUERBRUNN, FREITAG, 19.30 UHR.

„Leithaprodersdorf ist kein einfacher Gegner. Da sind starke Spieler wie Mozelt, Saliji, Heiss und jetzt auch Kustor dabei. Es wird ein schweres Spiel, in dem wir ungeschlagen bleiben wollen“, sieht SCBS-Trainer Heinz Kremser sein Team vor einer hohen Hürde.

Bad Sauerbrunn zeigte zuletzt aber bei der Generalprobe im BFV-Cup gegen Draßmarkt eine bärenstarke Vorstellung, setzte sich mit 7:1 durch, wobei vor allem der K&K-Sturm überzeugte. Tomas Kubik traf doppelt, Kozak dreifach.

„Wenn der Angriff auch in der Meisterschaft so harmoniert, dann dürfen wir sehr gespannt sein“, so Kremser, der in dieser Saison auf einen Top-Fünf-Platz zumindest schielt: „In den vergangenen Jahren waren wir stets so zwischen Platz sieben bis neun. Wenn man eine Entwicklung sehen will, dann sollte jetzt der nächste Schritt gemacht werden.“

Die Mannschaft ist nur punktuell, sprich wenig adaptiert worden. Mit Thomas Piermayr kam ein erfahrener Defensivmann und Philipp Marenich ist ein neuer Außenbahnspieler.

„Wichtig wird natürlich ein guter Start sein und möglichst wenig Verletzte, dann können wir unser Ziel erreichen“, stellt der Sauerbrunn-Coach klar. „Mit Kubik und Kozak haben sie eine Megaoffensive, die kann schon einen gewaltigen Unterschied ausmachen. Die Mannschaft ist zudem fast gleich geblieben zur Vorsaison, sehr routiniert mit vielen guten Einzelspielern. Wir haben gegen Sauerbrunn im Vorjahr zweimal verloren, daheim wollen wir jetzt aber unbedingt einen guten Start hinlegen“, berichtete Leithaprodersdorfs Trainer Peter Benes.

Aktuelle Infos: Der angesprochene Patrick Mozelt ist nach seinem Knorpelschaden im Knie noch länger kein Thema. Roman Dinser (krank) und Marcel Wölfer (Achillessehnenprobleme) fehlten zuletzt im BFV-Cup, sollten aber bis zum Anpfiff rechtzeitig fit sein. Verzichten müssen die Kurotler auf Philipp Lang und Daniel Hutter, die beide noch im Urlaub sind.