Bad Sauerbrunner Ziel: Kein Punktelieferant sein!

OBERWART - BAD SAUERBRUNN, FREITAG, 19.30. „Die haben enorm viel Qualität“, streut Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser dem Tabellenführer Rosen. Die Ausgangslage im Süden ist logisch, Oberwart der klare Favorit.

Fix ist aber für Kremser auch: „Nur als Punktelieferant fahren wir nicht in den Süden.“ Seit 14. August hat der Tabellenführer nicht mehr verloren, holte aus den letzten 15 Spielen 15 Siege. Kremser weiß: „Jede Serie hat ein Ende, vielleicht sind ja wir der Serienkiller.“ Und auch seine Mannschaft kommt durchaus mit einer breiten Brust ins Informstadion.

Aus den letzten sieben Pflichtspielen gab es sechs Siege, immer blieb man ohne Gegentor. Das wäre in Oberwart eine kleine Sensation. Der Leader ist mit 68 Toren und einem Schnitt von fast drei Toren pro Spiel die Offensivmaschine der Liga. Personell ist die SCBS-Lage nicht angespannt, aber auch nicht optimal. Leistungsträger wie Michael Stanislaw, Christoph Krenn oder der im Frühjahr bislang überragende Lukas Kornholz gingen zuletzt leicht angeschlagen aus dem Markt Allhau-Spiel. Dafür kommen Mario Cerny, der am vergangenen Spieltag gesperrt war und Antonio Grgic (fehlte krank) wieder in den Kader zurück.