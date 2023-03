Bad Sauerbrunns schwerer Gang in den Süden

Werbung

PINKAFELD - BAD SAUERBRUNN, SAMSTAG, 16 UHR. Für Bad Sauerbrunn ist die Hürde Pinkafeld keine einfache. Das hat einige Gründe. Pinkafeld zählt zu den Top-Vier-Teams aktuell, startete mit einem 3:1-Sieg in Klingenbach im Gegensatz zu Bad Sauerbrunn perfekt in die Rückrunde. Und dann kommt einmal mehr die personelle Problematik der Bad Sauerbrunner hinzu. Philipp Marenich verletzt (siehe Seite 69), Matthias Binder sah gegen Leithaprodersdorf Gelb-Rot, fehlt also gesperrt. Genauso wie Kapitän Thomas Ofner und Christoph Krenn, beide Innenverteidiger erhielten die fünfte Gelbe Karte, müssen also auch wegen einer Sperre zusehen.

Dafür könnten Arnold Ernst und Julian Schrot, die zuletzt nicht ganz fit waren, in den Kader zurückkehren. „Wir werden dennoch alles reinwerfen, um mit Punkten zurückzukommen“, gibt Trainer Heinz Kremser die Parole für den Auswärts-Trip im Südburgenland aus. Pinkafelds Trainer Christoph Monschein: „Platz vier ist schön, aber wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Nach dem 2:2 im Hinspiel haben wir noch eine kleine Rechnung mit ihnen offen.“ Personell könnte sich das Lazarett lichten. Lukas Wenninger war schon dabei und auch Saurer kehrt wieder zurück. Abwarten war bei Puhr und Kirnbauer angesagt.