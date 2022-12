Böcskör & Bernhardt: Es scheint kein Ablaufdatum zu geben

Werbung

Während im Fußball-Unterhaus fast alles derzeit pausiert, gehen Schattendorfs Goalie Alex Bernhardt und sein Tormann-Kollege Markus Böcskör weiterhin ein hohes Tempo. Bis zu fünfmal pro Woche wird trainiert – im Fitness-Studio oder am Platz: „Wenn es die Bedingungen zulassen“, sagt Bernhardt. Er hat im vergangenen Herbst seinen x-ten Frühling erlebt und seinen SV Schattendorf, wo er auch Obmann ist, mit starken Leistungen mehrmals vor Niederlagen bewahrt.

Aktuell gibt es für mich keine Deadline, ich spüre mein Alter nicht.“ alexander bernhardt Tormann SV Schattendorf

Zweimal blieb er sogar im Elferduell Sieger. „Ich weiß auch, dass ich liefern muss. Als Obmann verlange ich von den Spielern Leistung und wenn ich dann selber zweimal patze, heißt‘s: Was will der?“ Bernhard hat also quasi doppelten Druck, als Vereinsboss und als Tormann. „Dafür bin ich auch noch Teil am Platz, erlebe Siege und Niederlage hautnah.“ Und das macht dem 40-Jährigen immer noch extremen Spaß: „Genau das hält die Motivation hoch, ohne die geht das so nicht.“

Mehrmals pro Woche trainieren Markus Böcskör (l.) und Alex Bernhardt gemeinsam. Die Goalie-Haudegen wollen es immer noch wissen. Foto: WA

An ein mögliches Karriere-Ende denkt Bernhardt nicht: „Aktuell gibt es für mich keine Deadline, ich spüre mein Alter nicht.“ Große gegenseitige Unterstützung gibt es zwischen Bernhardt und Böcskör. Weil beide ähnlich ticken, beide 40 sind und immer noch für den Fußball brennen. Während Bernhardt topfit ist, plagte sich Böcskör in den letzten Monaten immer wieder mit Bandscheiben-Problemen. Jetzt scheint es aber, als sei der ehemalige Bundesliga-Profi wieder so gut wie bei 100 Prozent und auf Vereinssuche. „Bei Bad Sauerbrunn gab es keine Zukunft mehr für mich. Das hat geschmerzt, aber es war schon o.k. Da sind jetzt Jüngere dran.“

Der eine oder andere Klub hat beim Goalie-Routinier schon angeklopft, fixiert wurde aber noch nichts. Nur so viel ist für Böcskör klar: „Ich will weiterhin im Tor stehen, auch wenn ich in der letzten Zeit, wo es körperlich nicht ging, gesehen habe, dass es auch ohne Fußball gehen würde. Trotzdem fühle ich mich noch nicht bereit für das Karriere-Ende.“