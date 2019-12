Der Eisenstädter Christian Por ist zwar erst 23 Jahre alt, aber dem Fußball läuft er schon lange nach: „Ich habe bereits mit fünf Jahren in Sankt Georgen zu spielen begonnen und die Leidenschaft hat mich bis heute nie losgelassen.“ Nach sehr lehrreichen Jahren in der Akademie und dem Engagement beim SV Mattersburg kehrte der Student zum UFC Sankt Georgen zurück. Zwei Jahre später und gute Saisonleistungen in der 2. Liga Nord auf der Haben-Seite interessierte sich der damalige 2. Liga Mitte-Klub SC Bad Sauerbrunn für den Kreativspieler. Christian entschloss sich, gemeinsam mit Bruder Thomas im Kurort zu kicken. Das Ziel war ein sehr zeitnaher Aufstieg in die Burgenlandliga.

„Der ist uns dann auf Anhieb gelungen und wir setzten dann mit einer tollen Saison in der Burgenlandliga noch einen drauf“, erinnert sich Por. Im dritten Spiel der abgelaufenen Hinrunde erlitt er aber im Spiel gegen Ritzing einen Kreuzbandriss. „Ich bin immer noch verliebt in diesen Sport und fühle mich in Bad Sauerbrunn pudelwohl. Es ist mittlerweile aber die dritte schwere Verletzung und ich denke, die Zeichen stehen nun auf Karriere-Ende“, so ein nachdenklicher Christian Por, dessen Entscheidung auch für den SCBS wichtig ist. „Er ist für uns menschlich und sportlich enorm viel wert. Wir hoffen sehr, dass er uns nicht verloren geht“, so Bad Sauerbrunn-Boss Gerhard Kern.