Derby im Kurort: Schattendorf unter Druck

BAD SAUERBRUNN - SCHATTENDORF, FREITAG, 19.30 UHR. Unterschiedlicher könnte die Ausgangslage im Bezirksderby nicht sein. Schattendorf kommt angeschlagen – mit einer 0:5-Pleite gegen Klingenbach im Gepäck – in den Kurort. Und steht unter Druck, wie ein Blick auf die Tabelle offenbart. Nur noch vier Punkte trennen den Aufsteiger vom Tabellenende, das momentan der SV Güssing bekleidet. Anders ist die Gemütslage beim Kontrahenten aus Bad Sauerbrunn. Der schwache Start in Form einer 0:3-Niederlage gegen Leithaprodersdorf wurde in Pinkafeld ausgemerzt, holte der SCBS doch einen heroischen 1:0-Auswärtssieg, mit sieben fehlenden Stammkräften.

Drei davon waren gesperrt. Matthias Binder, Christoph Krenn und Kapitän Thomas Ofner. Das Trio ist somit wieder eine Option für die Startelf, möglicherweise auch Arnold Ernst, der in Pinkafeld noch geschont wurde. Das Ziel für die Sauerbrunner ist klar. Drei Punkte vor heimischer Kulisse. Die gab es übrigens in dieser Saison erst einmal und das ist schon mehr als ein halbes Jahr her. Am 15. August feierte die Mannschaft von Heinz Kremser den einzigen Heimsieg, und zwar gegen Horitschon (2:1 nach 0:1-Pausenrückstand). Bad Sauerbrunn belegt aktuell den vorletzten Platz in der Heimwertung, hat fünf der acht Spiele im Wetterkreuzstadion verloren. Eine Schattendorfer Chance?

Wir müssen den Kampf annehmen und den letzten Funken an Leidenschaft zeigen Alexander Bernhardt, Obmann und Tormann SV Schattendorf

Nur bedingt, weil der SVS auswärts eine ähnliche Formkurve hat wie die Sauerbrunner daheim. In acht Spielen schrieb der Aufsteiger nur einmal an, beim 2:1-Sieg gegen das Schlusslicht Güssing. Statistisch gesehen ist die Partie also kein Leckerbissen. Das war auch schon das Hinspiel, in dem Bad Sauerbrunn glücklich 1:0 in Schattendorf gewann, nicht. Es bleibt aber ein Derby, und daher steht zumindest Prestige am Spiel. Und Punkte, die speziell Schattendorf guttun würden. „Dazu müssen wir aber den Kampf annehmen. Den letzten Funken Leidenschaft zeigen“, stellt Obmann und Tormann Alex Bernhardt klar und ergänzt: „Wir sind Außenseiter, aber das waren wir im Hinspiel auch. Und dann waren wir trotz Niederlage die bessere Mannschaft.“

Schmerzhafter Ausfall: SVS ohne Anicic

Der SVS wird nicht ganz komplett nach Bad Sauerbrunn reisen, hat zumindest einen Ausfall zu beklagen. Der tut mit Sicherheit weh. Innenverteidiger Darko Anicic wird gesperrt fehlen. Daneben könnte auch Außenbahnspieler Jakob Koppensteiner, der angeschlagen aus dem Klingenbach-Spiel ging, die Partie verpassen. „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich anschreiben. Der Rückschlag war heftig, aber wir werden trotzdem selbstbewusst an die Herausforderung im Kurort herangehen. Unsere erste Begegnung stimmt optimistisch, dass etwas zu holen ist“, so Schattendorfs Trainer Alfred Wagentristl.

Sein Bad Sauerbrunner Pendant Heinz Kremser: „Für uns gilt es die gute Stimmung und den Schwung vom Pinkafeld-Spiel zu konservieren und in das Spiel gegen Schattendorf zu bringen. Wir wollen daheim nach langer Zeit endlich wieder einen Sieg feiern.“