„Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. Bei einem Heimspiel ist mit unserem Anspruch natürlich ein Sieg die Vorgabe“, so Draßburgs Präsident Christian Illedits. Neo-Trainer Franz Lederer: „Klar ist ein Meisterschaftsspiel etwas anderes als die Vorbereitung, aber die war mehr als in Ordnung. Wir sind sehr optimistisch.“ Die Generalprobe gewann Draßburg gegen Parndorf 2:0. „Draßburg ist natürlich alles andere als eine leichte Aufgabe, aber ich glaube, dass wir uns seit dem Herbst weiterentwickelt haben“, so Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek, während auch Trainer Jürgen Halper ähnliche Töne fand: „Titelfavorit kann man bei ihnen fast nicht mehr sagen, da sie für mich schon beinahe durch sind. Wir treffen da auf eine extrem starke Mannschaft.“

Aktuelle Infos: Draßburg muss auf Dominik Kovacs verzichten (Seite 73). Kapitän Elmir Hrustanbegovic, der gegen Parndorf geschont wurde, ist wieder fit. Oberwart: Bei Franz Faszl wird es aufgrund eines Blutergusses eng.

BAD SAUERBRUNN - ELTENDORF; SAMSTAG, 16 UHR: Bei der Generalprobe in Mattersburg gegen die SVM-Fohlen (1:4) präsentierten sich die Schützlinge von Trainer Heinz Kremser ganz ordentlich in Schuss. „Wir haben eine Stunde lang gegen eine sehr starke Mannschaft ordentlich mitgespielt. Erst durch die Auswechslungen sind wir außer Tritt gekommen und gegen Ende ist uns auch die Puste ausgegangen“, so Trainer Heinz Kremser. Der SCBS-Coach weiß auch um die Stärken seines Auftaktgegners: „Die Eltendorfer haben eine tolle Mannschaft und angeblich auch alle Mann an Bord. Doch zuhause auf eigenem Platz, wollen wir unbedingt gewinnen.“ Eltendorf-Trainer Joachim Poandl zeigt Respekt vor den Kurortlern: „Ich habe Sauerbrunn zuletzt noch beobachtet. Sie stehen defensiv kompakt und haben auch gute Umschaltsequenzen. Es wird ein schwieriges Spiel.“ Auch Eltendorfs langjähriger Sportlicher Leiter Rainer Pummer sah die Sache ähnlich: „Eine heimstarke und auch kompakte Mannschaft. Das wird eine schwere Aufgabe.“

Aktuelle Infos: Die zuletzt angeschlagenen Bad Sauerbrunner Tomas Kubik, Christoph Krenn und Philip Knotzer sind allesamt für die Auftaktpartie am Samstag fraglich. „Kubik, den wir gegen die Amateure mit einer Prellung aus dem Spiel nehmen mussten, ist aber sehr wahrscheinlich wieder einsatzfähig, bei den anderen beiden müssen wir noch abwarten“, so Kremser.

Beim SV Eltendorf sollte Oli Poandl wieder dabei sein. Bei Christoph Schaffer (zuletzt verletzt) wird es eher eng.