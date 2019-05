Für drei Spieler des ASV Draßburg heißt es aktuell Durchbeißen und Zurückkämpfen. Fabian Kornholz, der in dieser Saison so richtig gut drauf war, verletzte sich in der Rückrunde schwer — Diagnose Kreuzbandriss. Vor wenigen Tagen wurde der 20-Jährige operiert und blickt längst nach vorne: „Natürlich ist das Ziel, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen, aber ich muss geduldig bleiben“, so Kornholz, dessen Ziel es ist in der Rückrunde der kommenden Saison wieder am Platz zu stehen.

MI …wie die von Teamkollege und U7-Trainer Lukas de Zordo für die kommende Rückrunde geplant.

Zum selben Zeitpunkt will auch Lukas de Zordo wieder kicken. Der 17-jährige Mittelfeldspieler des ASV Draßburg laboriert an einer hartnäckigen Meniskusverletzung und wird am morgigen Donnerstag deshalb operiert, danach stehen mehrere Monate Pause an.

„Ich will im nächsten Frühjahr dann in der 1b wieder Fuß fassen und spielen“, so der Youngster und BVZ-Sportler des Jahres im Bezirk Mattersburg, der auch gleichzeitig U7-Trainer beim ASV ist. Und die Kids wünschen ihrem Coach auf diesem Weg auch alles Gute für die Operation.

Reserve-Spieler Fabian Herrmann wurde ebenfalls operiert. Das vordere Kreuzband war gerissen. Die Operation ist gut verlaufen und für den jungen Draßburg-Kicker gilt ähnliches wie für de Zordo und Kornholz: Ziel ist eine Rückkehr auf das Spielfeld im Frühjahr 2020.

Draßburgs Obmann Ernst Wild hat eine Botschaft für seine rekonvaleszenten Spieler: „Ich drücke den Jungs die Daumen, dass der Genesungsverlauf rasch und gut über die Bühne geht und wünsche mir natürlich, dass sie genau so stark oder noch stärker zurückkommen.“