Nach fünf Siegen und nur zwei Niederlagen bei den abgelaufenen Testspielen spricht Bad Sauerbrunn-Trainer Heinz Kremser natürlich von einer gelungenen Vorbereitung für das erste Pflichtspiel 2020 in Kohfidisch am Samstag: „Vor allem die ersten drei Wochen verliefen sensationell gut, dann hatten wir durch viele krankheitsbedingte Ausfälle und urlaubende Spieler ein kleines Loch, doch die Endphase jetzt war wieder top, ich habe ein gutes Gefühl.“ So knapp wie das 1:1-Unentschieden waren eigentlich die meisten Duelle in der Vergangenheit, bis auf einen großen „Ausreißer“, nämlich den 7:0-Heimsieg der Blau-Weißen im Vorjahr. SCBS-Innenverteidiger Daniel Hutter schmunzelnd: „So werden wir sie vermutlich nicht mehr erwischen. Aber wir gehen optimistisch an das Nachtragsspiel heran. Unsere Personalsituation ist gut und unsere Neuzugänge haben sich sehr gut integriert.“

Einzig Bacher muss in Kohfidisch pausieren

Bis auf Benjamin Bacher wird Kremser der gesamte Kader zur Verfügung stehen. „Michael Stanislaw hat aufgrund einer Verletzung und einer Krankheit wenig trainiert und auch wenig gespielt, aber der Rest des Kaders ist bereit. Uns wird eine robuste, kampfkräftige Truppe erwarten und wenn meine Informationen stimmen werden wir einen Sportplatz in einem Top-Zustand vorfinden“, so der SCBS-Coach. Dass mit einer Niederlage der Anschluss an die Spitze verloren gehen könnte, sieht auch Kremser so, aber: „Es besteht bei uns keinerlei Druck. Natürlich wollen wir am obersten Drittel dranbleiben, aber wenn wir am Ende einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen, ist die Welt auch in Ordnung.“

Einzig der Termin mit Faschingssamstag stößt beiden Vereinen auf. So suchte man beim BFV um eine Verschiebung auf ein anderes Datum an, was der Verband ablehnte. „Ideal ist der Termin für uns nicht“, bestätigte auch Kicker Thomas Polzer und ergänzte: „Wir müssen es hinnehmen, auch wenn wir es nicht verstehen. Jetzt müssen wir in dieser Woche in den Meisterschafts-Rhythmus kommen, um dann wieder in den Vorbereitungsalltag überzugehen.“ So wird unter der Woche nur dreimal trainiert und die Intensität klar zurückgefahren. „Schön wird das Spiel wohl nicht und es werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagte der ASK-Allrounder weiter. Dabei ging er zu Redaktionsschluss am Montag von einem Spiel aus. „Zu 99 Prozent wird das auch stattfinden. Wir müssen bereit sein.“