Ganz bitter: Bad Sauerbrunns Kapitän wird lange ausfallen

Für Bad Sauerbrunn gab es beim Testspiel gegen Neudörfl eine Hiobsbotschaft: Routinier und Kapitän Thomas Ofner zog sich eine Knieverletzung zu. „Zum Glück haben sich wenigesten die ersten Befürchtungen nicht bestätigt und es handelt sich um keinen Kreuzbandriss“, fand Trainer Heinz Kremser noch ein wenig Positives im Unglück. Trotzdem ist es durchaus möglich, dass der Coach auf seinen Antreiber in der Innenverteidigung für den Rest der Saison verzichten muss. Die Diagnose: Seitenbandriss im Knie und ein Muskelbündelriss – das bedeutet zumindest vier bis sechs Wochen Pause, vorausgesetzt es ist keine Operation notwendig.

Obmann Gerhard Kern: „Jetzt haben wir auch noch in der Defensive eine Baustelle, wollen uns noch um einen Innenverteidiger umsehen. Das ist alles andere als optimal.“ Auch der gewünschte Außenbahnspieler ist noch nicht im Kurort angekommen, bislang gab es noch keine Vollzugsmeldung. Und die Uhr tickt, schon am kommenden Montag ist Transferschluss. Zum Sportlichen: Der Test an sich war durchaus gut, wie Kremser befand: „Wir haben für den ersten Probegalopp eine anständige Leistung geboten.“ Neuzugang Ante Kozik zeigte gleich einmal seine Gefährlichkeit und steuerte zwei Tore beim 3:0-Sieg gegen den Nachbarn bei. Weiter geht es am morgigen Freitag für die Kurortler, mit einem Testspiel um 19 Uhr beim SC Wiener Neustadt.