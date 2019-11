Beim SC Bad Sauerbrunn läuft, auch wenn die Herbstsaison noch nicht abgeschlossen ist, die Kaderplanung bereits auf Hochtouren. Die beiden Defensivspieler Andreas Strommer und Silvester Heuberger werden im neuen Jahr für den SV Schattendorf spielen. Strommer, der ja ein Schattendorf-Eigenbauspieler ist, hat sich entschieden, dass er seine Karriere beim Heimatverein ausklingen lassen wird.

„Es war für mich schon die letzten Jahre immer wieder ein Thema, dass ich zuhause Fußball spiele, jetzt bietet es sich ganz gut an“, so der 33-Jährige zu seinem möglicherweise letzten Transfer. Auch Sylvester Heuberger wird von Blau-Weiß Bad Sauerbrunn zu Blau-Weiß Schattendorf wechseln. Der in Wien studierende Salzburger kam im Kurort auf deutlich weniger Spielzeit als er sich erwartet hätte. „Sly“ wie der 25-Jährige gerufen wird, hat so wie auch Strommer Regionalliga-Erfahrung und soll in der jungen Mannschaft des SV Schattendorf eine Führungsrolle einnehmen.

Mit dem längerfristigen Ausfall von Christian Por (Kreuzbandriss) und den Abgängen von Paul Semrau und Lenc Honc (beide Ziel offen) ist der Kader zurzeit relativ schlank und Trainer Kremser möchte die Abgänge natürlich unbedingt kompensieren. Obmann Gerhard Kern ist bereits am Stöbern in seinem großen Netzwerk und kann seinen Chefcoach beruhigen: „Natürlich werden wir versuchen die Abgänge zumindest zu ersetzen. An einigen Spielern sind wir auch schon dran und ich bin zuversichtlich, dass wir auch im Frühjahr wieder eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken werden.“

Vom 1b-Team wird aller Voraussicht nach nichts nach oben gezogen. Trainer Kremser: „Die Mannschaft spielt gut und ist gut dabei um den Aufstieg mitzuspielen. Die Truppe wollen wir auf keinen Fall schwächen durch ein Hochziehen des einen oder anderen Spielers.“