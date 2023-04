In Sauerbrunn hängen die Trauben derzeit für die Gegner richtig hoch

Werbung

BAD SAUERBRUNN - ST. MARGARETHEN; DONNERSTAG, 19.30 UHR. Die Fans im Wetterkreuzstadion gewöhnen sich gerade an Sauerbrunner Siege, zwei in Folge gab es davon zuletzt, insgesamt holte man vier volle Erfolge in Serie. „Daran wollen wir anschließen, wir haben gute Leistungen absolviert und werden uns bemühen, auch gegen starke St. Margarethener zu punkten“, gibt sich SCBS-Trainer Heinz Kremser optimistisch. „Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Wochen gut entwickelt. Die Mischung zwischen den Routiniers wie Ofner, Krenn oder Kozak und den jungen Spielern passt sehr gut. Personell ist für das Duell gegen den Tabellendritten der eine oder andere Ausfall zu beklagen. Arnold Ernst beispielsweise fehlt aus privaten Gründen. Dafür könnte Michael Stanislaw nach seiner Rippenverletzung in den Kader zurückkehren.

Gäste-Trainer Franz Lederer: „Bad Sauerbrunn hat einen richtig guten Lauf mit guten Ergebnissen. Wir wollen auf alle Fälle schauen, dass etwas Zählbares rauskommt.“ Igor Bosnjak – er musste am Schienbein genäht werden – wird kein Thema sein. Goalie Michael Wenzl (Schulter) und Ahmed El-Baali sind fraglich. Auch Kapitän Martin Weixelbaum musste beim 2:4 gegen Güssing in der Schlussphase verletzungsbedingt (Zehe) ausgewechselt werden, wird aber wohl wieder dabei sein.