Die Kurortler kamen mit einer doch eher unerwarteten 0:1-Heimniederlage gegen Deutschkreutz im Gepäck zum Tabellenführer. „Wir wollen trotzdem überraschen und als erster Verein in dieser Saison Punkte aus Draßburg mitnehmen“, gab sich Bad Sauerbrunns „10er“ Christian Por schon vor dem Spiel selbstbewusst. Der Start in das Bezirksderby verlief aber definitiv anders, als es sich der Kreativspieler vorstellte: Schon in Minute drei setzte sich Sebastian Weber am Flügel durch und sein Zuspiel verwertete Draßburgs neuer Offensivspieler Christopher Pinter von der Strafraumgrenze in den Winkel.

Nach elf Minuten musste der zweikampfstarke „Sechser“ der Hausherren, Fabian Kornholz, mit Verdacht auf Kreuzbandriss vom Platz getragen werden. „Es war auf dem Video kein Fremdverschulden zu erkennen. Vermutlich nur eine kurze, unglückliche Bewegung und schon war’s vorbei“, so Draßburg-Coach Franz Lederer. Dass der Großhöfleiner im ASV-Dress danach gefehlt hat, bestätigt Lederer: „Er ist einer unserer Kreativspieler und war auch in einer ausgezeichneten Form. Er ist imstande, dass er gute Ideen hat, um einen „Zehnerriegel“ – wie ihn Bad Sauerbrunn aufgebaut hat – zu knacken.“

Die Gäste ließen sich durch den frühen Rückstand nicht aus der Reserve locken und verteidigten gut organisiert. „Wir haben auf unsere Stärken vertraut und dann und wann unsere schnellen Offensivspieler gut in Szene setzen können“, so SCBS-Trainer Heinz Kremser. Einen sehr gut getretenen Freistoß von Lukas Kornholz zauberte Markus Böcskör aus dem Eck und sein gegenüber Lukas Stifter blieb im Eins-gegen-Eins-Duell mit Philip Knotzer Sieger.

Bad Sauerbrunn kam dann sehr entschlossen aus der Halbzeit und prompt zum Ausgleichstreffer: Christian Por setzte sich im Zweikampf durch, sein Zuspiel nahm der slowakische Legionär Tomas Kubik im höchsten Tempo ideal mit und traf in Minute 49 genau ins Eck. Die Gastgeber erhöhten daraufhin weiter ihre Ballbesitz-Quote und fanden auch gute Möglichkeiten vor: Elmir Hrustanbegovic setzte das Leder aus aussichtsreicher Position per Kopf neben das Tor. Immer wieder spielten sich die Lederer-Mannen problemlos in das Angriffsdrittel, doch „dort wurde zu oft die falsche Entscheidung getroffen“, so der Draßburg-Coach. Dejan Cosic kam noch zu einer guten Gelegenheit und Pinter traf sogar ins Netz, doch Schiedsrichter Markus Kouba entschied auf Foulspiel des Angreifers. Auch die Nachspielzeit überstanden die sehr couragiert kämpfenden Gäste ohne noch eine Einschussmöglichkeit zuzulassen und durften sich über einen gewonnenen Punkt am Draßburger Platz freuen. Kremser: „Wir gingen sehr konzentriert und engagiert ans Werk und kamen so hochverdient zu einem Punkt beim Favoriten“, resümierte Kremser. Auch der Präsident der Heimischen Christian Illedits streute den Gästen nach dem Schlusspfiff Rosen: „Sie traten wirklich gut organisiert auf und haben sehr gut verschoben. Unseren Burschen kann man wenig vorwerfen.“