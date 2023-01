Sauerbrunn erweitert sein Trainerteam

Werbung

Beim Trainingsstart in Bad Sauerbrunn waren nicht nur unter den Spielern Neuzugänge dabei, auch im Trainerteam gab es im Kurort zwei Adaptierungen. Mit Thomas Mandl sicherte man sich beim Burgenlandliga-Klub die Dienste eines erfahrenen Tormanntrainers und Andi Feurer wird die Burgenlandliga-Kicker sowie die 1b-Spieler via Individualtraining unterstützen.

Damit hat der Verein, der im Herbst doch ein wenig hinter den eigenen Erwartungen blieb, an so mancher Schraube gedreht. Mit den Transfers war man in Bad Sauerbrunn schon seit vergangener Woche durch, hatte den einen oder anderen unerwarteten Abgang zu verkraften (etwa Thomas Piermayr, der bis Sommer wieder in Wiener Neustadt spielen wird), sich aber auf der anderen Seite mit einigen vielversprechenden Akteuren verstärkt.

Offensivmann Philipp Reinisch (Siegendorf), Stürmer Antonio Grgic (FSG Oberpetersdorf), Matthias Binder (Kottingbrunn), sowie die Außenbahnspieler Mario Cerny (Forchten-stein) und Sebastian Pojer (Neusiedl) passen als junge und dynamische Spieler genau in das Bad Sauerbrunner Schema. Am kommenden Samstag steht in der Akademie in Mattersburg gegen Forchtenstein der erste Test auf dem Programm.